Le match est le rêve d’un dirigeant de la télévision: l’Alabama contre Notre-Dame en demi-finale nationale des éliminatoires de football universitaire.

La question de savoir si le jeu rencontre le battage médiatique est sérieusement douteuse après que les Fighting Irish aient perdu 34-10 contre Clemson dans le match de championnat de l’ACC, révélant de graves défauts et des points faibles après la charge de Notre Dame vers une saison régulière invaincue.

« C’est une équipe de football forte et volontaire », a déclaré samedi l’entraîneur de Notre Dame Brian Kelly. « C’est une équipe de football exceptionnelle. Ils rebondiront. »

La perte a ravivé les inquiétudes quant à la façon dont Notre-Dame a fait face à des enjeux similaires tout au long du mandat de Kelly et au-delà. Les Irlandais ont atteint l’équivalent de six bols du Nouvel An depuis 2000 et ont perdu chacun par deux touchés ou plus, perdant plus récemment 30-3 contre Clemson en demi-finale nationale 2018.

Après avoir battu les Tigers en prolongation pendant la saison régulière, Notre Dame semblait incapable d’arrêter Clemson à pleine puissance. Avec le quart Trevor Lawrence de retour sous le centre, les Tigers ont gagné 541 verges en attaque totale et une moyenne de plus de huit verges par partie. Avec le senior James Skalski de retour au secondeur, la défense des Tigers a maintenu les Irlandais à seulement 263 verges, soit environ la moitié du total de Notre-Dame en novembre.

Il faudra quelque chose de proche de la perfection pour vaincre le Crimson Tide le 1er janvier au Rose Bowl, joué à Arlington, au Texas, après avoir été déplacé du sud de la Californie en raison de complications du COVID-19.

L’Alabama mène le Power Five en termes de score (49,7 points par match) et de verges par jeu. L’offensive a en moyenne plus de verges par match contre des adversaires classés que des adversaires non classés après avoir gagné 605 verges lors de la victoire 52-46 contre la Floride pour remporter un autre championnat de la SEC.

Le quart-arrière Mac Jones, un grand favori du trophée Heisman, a lancé 32 touchés contre seulement quatre interceptions avec une moyenne de 11,4 verges par tentative. Le deuxième aspirant de l’équipe à Heisman, le receveur large DeVonta Smith, a capté 98 passes pour 1 511 verges et 17 touchés. Le deuxième receveur de l’Alabama, John Metchie III, a plus de prises (44), de verges sur réception (782) et de touchés (six) que le leader de Notre-Dame dans chaque catégorie.

Oublié pendant une grande partie de la saison régulière, le demi offensif Najee Harris a couru 178 verges, 67 verges sur réception et cinq touchés contre les Gators.

La richesse des options de ce côté du ballon pose des problèmes à Notre-Dame, qui a eu d’énormes difficultés à arrêter une attaque tout aussi équilibrée contre Clemson. Même avec Lawrence et le demi offensif Travis Etienne dans le champ arrière, les armes de Clemson ne correspondent pas aux talents de l’Alabama.

Mais la défense de Crimson Tide donne une chance à Notre-Dame. Après plusieurs semaines à ressembler à une défense vintage de l’ère Nick Saban – le Tide a tenu six adversaires consécutifs à 17 points ou moins – l’Alabama a cédé 462 verges contre la Floride, la quatrième fois cette saison, un adversaire a éclipsé la barre des 400 verges. Trois de ces adversaires figurent parmi les meilleures équipes du pays: Texas A&M, Georgia et les Gators.

Alors que l’attaque a atteint le fond contre Clemson, Notre-Dame a montré un équilibre incroyable pendant la majeure partie de la saison régulière et a fait un pas en avant évident depuis la fin octobre. Les Irlandais ont couru pour au moins 199 verges et ont lancé pour au moins 199 verges dans chacun des cinq matchs menant au championnat ACC.

La clé en attaque sera de développer un jeu de course efficace, qui était inexistant contre les Tigres. Garder la défense de l’Alabama honnête contre la course pourrait ouvrir des voies de dépassement pour le quart Ian Book, qui n’a lancé que deux interceptions en 314 tentatives. En évitant les revirements, en contrôlant le chronomètre et en suivant le rythme de l’attaque de l’Alabama, les Irlandais auraient une chance de réussir un bouleversement significatif.

