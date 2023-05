Notre Dame ajoute le transfert de Penn State Devyn Ford: Pourquoi les Fighting Irish ont besoin d’un engagement RB

Le tableau de profondeur des porteurs de ballon de Notre Dame a pris un coup majeur avec Logan Diggs transféré à LSU après l’entraînement du printemps, laissant les Irlandais avec Audric Estime et une poignée de questions soutenant le pouvoir. Ce n’est pas que Gi’Bran Payne, Jadarian Price et Jeremiyah Love ne peuvent pas être des réponses pour les Irlandais cette saison, c’est juste qu’ils n’ont pas encore montré autant le samedi.

Maintenant, Notre Dame a un autre porteur de ballon qui pose des questions sur l’attaque irlandaise après que l’ancien arrière de Penn State, Devyn Ford, a annoncé vendredi son engagement envers le programme de Marcus Freeman. Ford, un ancien espoir quatre étoiles, a quitté le programme des Nittany Lions à la mi-saison l’automne dernier, concluant quatre ans de travail en rotation sous James Franklin.

Au cours des deux dernières saisons en tant que junior et senior, Ford n’a totalisé que 21 courses pour 98 verges et aucun touché. Au cours de ses saisons de première et de deuxième année, le produit de Virginie a totalisé 119 courses pour 568 verges et six scores avant de tomber dans le tableau des profondeurs.

Ford a quitté le programme de Penn State après quatre matchs l’automne dernier, ce qui signifie qu’il viendra à Notre Dame avec deux saisons d’éligibilité restantes.

« Devyn Ford ne fait plus partie de l’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef de Penn State, James Franklin, après le départ de Ford. « Il a décidé qu’il voulait se concentrer sur les universitaires. Et nous lui souhaitons le meilleur. Je pense que vous savez, j’ai fait l’éloge de Devyn Ford pendant quatre ans et j’ai beaucoup de respect pour lui. Je ne lui souhaite que le meilleur. »

Pourquoi Notre Dame avait-elle besoin d’un engagement de porteur de ballon?

En surface, la salle de course de Notre Dame semblait être en bon état, même après le départ de Diggs.

Pourtant, Payne a des antécédents de blessures depuis le lycée, ce qui explique en partie pourquoi il s’est retrouvé dans l’Indiana avant de demander sa lettre d’intention et de signer avec Notre Dame après que Deland McCullough ait déménagé de Bloomington au sud. Plier. Price est peut-être le plus gros joker, après une blessure à Achille l’été dernier, ce qui signifie un processus de réadaptation qui peut prendre plus d’une année complète, en supposant que le joueur retrouve sa forme d’origine.

Love, qui était le deuxième espoir le mieux noté de la classe entrante de Notre Dame, a été le joueur de l’année du Missouri Gatorade et l’un des 100 meilleurs talents. Cependant, miser sur un étudiant de première année pour compléter le tableau de profondeur d’un candidat aux éliminatoires de football universitaire n’est probablement pas une décision commerciale intelligente pour Notre Dame.

En d’autres termes, le tableau de profondeur du running back de Notre Dame peut sembler solide sur le papier et peut-être que Price revient à pleine vitesse, Payne reste en bonne santé et Love clique dans le camp d’automne. Mais si l’une de ces choses ne se produit pas, sans parler des trois ratés, Ford donnerait à Notre Dame une autre option à un poste sujet aux blessures par nature.

Pourquoi Ford a-t-il quitté Penn State ?

En termes simples, il a été battu par de meilleurs arrières.

Les Nittany Lions ont signé l’un des meilleurs espoirs de Notre Dame il y a un an à Nicholas Singleton, dont la première saison a été une campagne en petits groupes de 156 courses pour 1 061 verges et 12 touchés. Kaytron Allen l’a soutenu avec 167 courses, 867 verges et 10 touchés, donnant essentiellement aux Nittany Lions le combo de porteurs de ballon que les Irlandais espéraient avoir à Estime et Diggs.

Les sept courses de Ford l’automne dernier se sont déroulées en un seul match, une éruption d’Auburn, avant qu’il ne quitte l’équipe après une victoire en début de saison contre Purdue. À ce moment-là, Ford jouait principalement dans des équipes spéciales, bien que Franklin ait fait tout son possible pour féliciter l’aîné pour son éthique de travail et son attitude d’équipe.

« Devyn Ford est l’un de mes favoris », a déclaré Franklin. «Je ne devrais pas avoir de favoris, mais la façon dont il a géré toute sa carrière à Penn State, il est l’un de nos MVP. Il le fait dans les équipes spéciales en ce moment, il a un beau rôle en attaque. Vraiment fier de lui.

(Photo : Scott Taetsch / Getty Images)