Les sociétés pétrolières et gazières surveillent depuis longtemps la côte de la réserve nationale de faune de l’Arctique, mais se sont vu interdire de la développer. | Groupe Universal Images via Getty

Une majorité d’électeurs ne soutient pas le forage dans le refuge arctique. Trump le fait de toute façon.

L’Arctic National Wildlife Refuge, une étendue de terres publiques en Alaska de la taille de la Caroline du Sud, est l’un des derniers paysages intacts au monde. Les Gwich’in autochtones – qui vivent en harmonie avec le troupeau de caribous migrateurs de la Porcupine de la région depuis des siècles – appellent la vaste plaine côtière du refuge Iizhik Gwats’an Gwandaii Goodlit, ou «l’endroit sacré où la vie commence».

Mais au cours des dernières années, le sort des quelque 19,5 millions d’acres du refuge est devenu plutôt sombre: Son pergélisol fond rapidement, tout comme le reste de la région arctique. La plaine côtière du refuge reste également menacée pour le développement du pétrole et du gaz, ce que les entreprises surveillent depuis longtemps mais se sont vu interdire de le faire – jusqu’à présent.

Le forage dans l’Arctique américain est ce que le président Trump a aspiré à faire, dans l’espoir de faire des États-Unis le premier producteur d’énergie au monde. Et début décembre, l’administration a fait une annonce étonnante et ultime de la vente aux enchères des droits de forage dans le refuge le 6 janvier – deux semaines avant la prise de fonction du président élu Joe Biden. C’est la dernière tentative de l’administration de réaliser un profit sur les terres autochtones sans se soucier des ramifications environnementales ou culturelles.

L’exploration pétrolière et gazière dans la plaine côtière non seulement alimenterait davantage les températures déjà plus chaudes de la planète, mais elle chasserait également des espèces comme le caribou ainsi que les ours polaires et les baleines boréales, et aurait de graves répercussions sur la qualité de l’eau que de nombreux animaux et de l’Alaska. Les autochtones comptent sur.

La fenêtre de Trump pour vendre les droits de forage dans le refuge se ferme rapidement – et les militants pour le climat ne facilitent pas les choses. Au cours des dernières années, ils ont réussi à faire pression sur les entreprises qui financent généralement l’industrie des combustibles fossiles pour qu’elles ne financent pas le forage dans l’Arctique. La semaine dernière, Bank of America est devenue la dernière grande banque à rejoindre la liste croissante des institutions financières – y compris JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citibank et Goldman Sachs – qui se sont engagées à ne financer aucune opération de combustibles fossiles dans le refuge de l’Arctique, mettant ainsi un barrage routier dans les finances de Big Oil pour soumissionner aux enchères.

Des groupes environnementaux, de conservation et autochtones tels que le comité directeur des Gwich’in ont également intenté des poursuites contre les examens environnementaux du Bureau of Land Management (BLM) sur l’ouverture de la plaine côtière, qui détaille clairement que le forage pourrait causer des dommages irréversibles au climat, à l’Arctique. biodiversité et tribus indigènes de l’Alaska.

Le forage dans l’Arctique n’est pas non plus ce que veulent les électeurs. Un nouveau sondage du groupe de réflexion progressiste Data for Progress publié cette semaine montre que 53% des électeurs nationaux s’opposent à la proposition de l’administration de précipiter l’approbation des baux pétroliers et gaziers dans l’Arctique, tandis que 37% soutiennent le plan.

«Trump ne prétend même pas se soucier de ce que le public pense de donner le refuge arctique à Big Oil», a déclaré Kristen Monsell, avocate principale au Center for Biological Diversity, à Vox. «Se précipiter dans ces baux est incroyablement imprudent et viole la loi fédérale. Nous comptons sur l’administration Biden et les tribunaux pour protéger les ours polaires et notre climat là où Trump ne le ferait pas.

Les enjeux du forage dans ANWR sont élevés pour les autochtones de l’Alaska et l’environnement

La plaine côtière, qui représente environ 8% du refuge arctique, contiendrait des milliards de barils de pétrole – que les sociétés pétrolières et gazières convoitent depuis des décennies.

En 1960, le président Dwight Eisenhower a créé le Arctic National Wildlife Refuge pour protéger son vaste écosystème biologiquement riche. Bien que le Congrès ait élargi la portée initiale du refuge en 1980 pour inclure plus d’habitat faunique, ils ont également mis de côté la plaine côtière pour permettre le développement futur du pétrole et du gaz.

En 1995, le président Bill Clinton a opposé son veto à un projet de loi budgétaire qui aurait sacrifié la terre au forage. Mais en 2017, le projet de loi sur les impôts de l’administration Trump, approuvé par un Congrès dirigé par les républicains, a ordonné que non pas une, mais deux ventes de baux soient organisées dans la plaine côtière du refuge afin de créer des revenus pour le budget fédéral dans un délai de sept au plus tard à la fin de 2021.

Pendant des siècles, le refuge arctique – en particulier la plaine côtière – a été au cœur du mode de vie des autochtones de l’Alaska. Le nom ancestral de la plaine fait référence aux aires de mise bas du caribou, dont le chemin migratoire guide encore aujourd’hui les Gwich’in et les autres peuples autochtones. Si les droits de forage pétrolier sur la terre sacrée sont vendus, les autochtones de l’Alaska craignent que cela perturbe les habitudes migratoires du caribou ainsi que d’autres espèces sauvages. Cela interromprait également la façon dont les Gwich’in se préparent à la récolte sacrée, comme l’ont fait leurs ancêtres il y a des milliers d’années.

«Ce n’est pas seulement un problème Gwich’in; il y a beaucoup d’Autochtones de l’Alaska qui dépendent du caribou et des animaux qui y migrent », a déclaré à Vox Bernadette Demientieff, une Gwichyaa Zhee Gwich’in et directrice générale du Comité directeur des Gwich’in. «Notre identité de Gwich’in n’est pas à négocier et notre culture n’est pas à vendre. Nous lutterons contre cela à chaque étape du chemin. »

Déjà, l’oléoduc Trans-Alaska à l’extrémité ouest du refuge national, qui a connu de multiples déversements d’hydrocarbures dangereux dans la région, rappelle brutalement la présence menaçante de l’industrie des combustibles fossiles sur les terres autochtones. Les activités liées aux combustibles fossiles émettent des tonnes de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Et le faire sur les terres autochtones de l’Arctique – déjà surnommées Ground Zero pour la crise climatique – ne fait qu’ajouter une insulte aux blessures pour les communautés les plus vulnérables au changement climatique, comme les Gwich’in.

«Il y a une ironie perspicace dans le fait qu’il s’agit d’un accaparement de terres et qu’il finance au moins partiellement un allégement fiscal pour les milliardaires et les entreprises», a déclaré Julian Brave NoiseCat, vice-président de la politique et de la stratégie de Data for Progress, et membre de la bande de Canim Lake Tsq’escen et un descendant de la nation Lil’Wat de Mount Currie, deux groupes des Premières Nations de la Colombie-Britannique au Canada. «Parce que la vérité est que les accaparements de terres autochtones ont toujours financé une partie du développement économique de ce pays.»

Même la déclaration d’impact environnemental de la vente du BLM, qu’elle a publiée en août comme l’exige la loi avant tout projet de développement, a minimisé les effets du forage pétrolier sur la dynamique du pergélisol (le pergélisol stocke la valeur d’une atmosphère de carbone et protège contre l’érosion côtière), ce qui , selon la recherche scientifique, pourrait en fait se dégrader plus rapidement en cas de développement pétrolier et gazier.

Mais l’examen environnemental a noté que les «perturbations causées par l’homme» pendant les activités de forage, telles que la construction de routes, les machines bruyantes et les explosions sismiques, non seulement aggraveraient la qualité de l’air et de l’eau, mais entraîneraient également la destruction de l’habitat faunique et interrompraient l’accès à la chasse. et les loisirs pour les peuples autochtones de l’Alaska.

« Cela rend clair les histoires d’expropriation et d’extraction en cours qui sous-tendent, à ce jour, une grande partie de l’économie américaine et de l’économie mondiale », a déclaré NoiseCat. «À cet égard, c’est donc un épisode révélateur sur la relation de ce pays avec ses Premiers Peuples, ses terres et ses ressources.»

La décision de l’administration Trump d’organiser une vente aux enchères le mois prochain constitue également un obstacle pour les sociétés pétrolières et gazières: en novembre, des semaines après que Trump a perdu un deuxième mandat, le BLM a lancé un «appel à candidatures» pour la vente de bail dans l’Arctique, qui vise à ouvrir une fenêtre de 30 jours pour les entreprises de combustibles fossiles pour soumissionner sur les parcelles de terre qu’elles veulent. Mais le BLM, probablement en raison de contraintes de temps pendant la période boiteuse, n’a pas attendu 30 jours et a plutôt prévu une date de vente. Les entreprises ont désormais moins de temps pour préparer leurs offres qu’elles ne le font habituellement.

Outre la fenêtre de temps limitée, il est également possible que personne ne se présente avec une offre. La pandémie de Covid-19 a durement frappé l’industrie, faisant chuter les prix du pétrole, et il peut être difficile pour les entreprises de trouver une énorme somme d’argent qui soutiendrait l’exploration pétrolière coûteuse dans l’Arctique.

Les plus grandes banques du pays, notamment Goldman Sachs, Wells Fargo, Citibank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank et, plus récemment, Bank of America, se sont toutes engagées à ne plus soutenir les projets de forage pétrolier dans l’Arctique en raison de la pression croissante des groupes environnementaux. Le Comité directeur des Gwich’in et d’autres organisations environnementales et autochtones ont également envoyé une lettre la semaine dernière aux compagnies d’assurance internationales pour leur demander de s’engager à ne pas investir dans des projets de développement pétrolier et gazier dans l’Arctique.

« Ce combat est loin d’être terminé », a déclaré Demientieff. «Ils ne mettront pas la main sur nos terres sacrées.»

En route vers une administration Biden

Les efforts de dernière minute de Trump pour pousser la vente à bail de la plaine côtière de l’Arctique soulèvent des préoccupations et des inquiétudes majeures parmi les écologistes et la communauté autochtone de l’Alaska. Pourtant, certains autochtones de l’Alaska, en particulier dans la communauté de Kaktovik, croient qu’il y aura des avantages économiques à développer la région. Les Iñupiat autochtones de Kaktovik ont ​​toujours cherché à générer des bénéfices pour leur village, en raison de la loi de 1971 sur le règlement des revendications des autochtones de l’Alaska qui a restructuré les tribus autochtones de l’Alaska en sociétés et actionnaires.

«Dans de nombreuses régions de l’Alaska, ces industries extractives sont vraiment la seule voie financièrement viable vers le développement économique», a déclaré NoiseCat. «Les revenus de ces choses construisent les routes, financent les écoles, financent les hôpitaux, créent des emplois et des opportunités, etc. Il est donc tout à fait compréhensible que dans les régions du pays où il n’y a pas une tonne d’options économiquement, les gens saisiront les opportunités qui s’offrent à eux.

Pendant des années, les législateurs républicains ont essayé de tirer parti de ce discours, en disant que s’opposer aux opérations pétrolières et gazières est une forme de discrimination contre les communautés marginalisées, car cela les prive d’avantages économiques. Dans une lettre adressée à la Réserve fédérale en juin, par exemple, les membres du Congrès républicain de l’Alaska, dont les sénateurs Dan Sullivan et Lisa Murkowski et le représentant Don Young, ont demandé aux régulateurs fédéraux d’enquêter sur la question de savoir si le grand nombre de banques refusant de financer des projets pétroliers et gaziers dans l’Arctique discrimination contre les autochtones de l’Alaska.

Les organisateurs autochtones et les militants écologistes ont plus tard critiqué la délégation du Congrès entièrement blanche pour avoir promu un récit trompeur, en particulier pendant une pandémie qui a un impact disproportionné sur la vie des Amérindiens.

«Alors que le Congrès a été incroyablement lent à obtenir de l’argent et de l’aide aux familles alors que le président Trump n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, il a encore du temps pour que son administration ouvre l’une des plus paysages vierges du pays à Big Oil », a déclaré NoiseCat. «Avec cet instantané de ce qui se passe, quelles que soient votre idéologie et votre identité partisanes, se trouve un portrait assez accablant d’une administration et d’un dirigeant.»

Après une bataille de quatre ans contre une administration qui, selon les militants, n’a pas tenu compte de la vie des peuples autochtones, un changement de direction pourrait modifier la voie du pays vers la justice environnementale. Le président élu Biden s’est déjà engagé à une transition juste loin des combustibles fossiles avec son plan climatique radical, y compris l’opposition au forage de pétrole et de gaz dans le refuge arctique de l’Alaska.

Si les baux sont finalisés avant l’entrée en fonction de Biden le 20 janvier, inverser le cours ne sera pas facile, mais il existe encore des moyens pour Biden d’arrêter le forage.

La société qui obtient le bail devrait obtenir au moins huit permis fédéraux approuvés et passer par d’autres processus d’examen environnemental sous une nouvelle administration Biden, avant de pouvoir commencer le forage. Biden pourrait bloquer ou retarder ces permis. Mais même s’il ne les bloque pas et que Trump trouve des soumissionnaires, cela pourrait encore prendre des années avant que le pétrole ne commence à couler – voire pas du tout.

Pourtant, les écologistes et les communautés autochtones exercent une pression forte et croissante pour faire pression pour la justice environnementale et prendre des mesures contre la crise climatique maintenant – et tout au long de la prochaine administration. «Il va y avoir un besoin général de protéger nos terres publiques et nos ressources naturelles et de rétablir les relations avec les premiers peuples de cette terre», a déclaré NoiseCat.