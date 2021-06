Notre critique vidéo nubia Red Magic 6R est sortie

La gamme Red Magic de nubia a fourni du matériel stellaire pour beaucoup moins de téléphones de jeu comme Asus et Lenovo. Le dernier ajout est le Red Magic 6R et nous portons à votre attention notre examen vidéo de l’appareil.

Avec son écran AMOLED de 6,67 pouces à 144 Hz, le Red Magic 6R se situe dans l’échelon supérieur du jeu de taux de rafraîchissement, mais reste en deçà du panneau de 165 Hz de son prédécesseur. C’est toujours un excellent panneau avec de bonnes couleurs qui va jusqu’à 770 nits de luminosité.

Le design du 6R est nettement plus subtil que les précédents téléphones Red Magic avec un dos en verre et une découpe de caméra de forme étrange. Nous aimons beaucoup le choix ici et le cadre en aluminium du téléphone l’aide certainement à se sentir solide. Un autre changement visuel est la découpe du trou de perforation pour la caméra selfie 16MP par rapport aux lunettes uniformes des modèles précédents.

À environ 499 $/499 €, le Red magic 6R est l’un des appareils les plus abordables avec un chipset Snapdragon 888 sur le marché. Ajoutez les déclencheurs capacitifs d’épaule, jusqu’à 12 Go de RAM et les performances soutenues même pendant les jeux exigeants et vous obtenez une puissante machine de poche.

Un domaine de déception est la cote d’endurance de 76 heures provenant de la batterie de 4 200 mAh. Les unités chinoises du 6R sont livrées avec une charge de 50 W, mais notre modèle mondial est arrivé avec une brique de 30 W. La caméra principale de 64 MP est la même que sur le Red Magic 6 et produit des prises de vue impressionnantes. Les prises de vue ultra-larges 8MP ne sont pas si inspirantes.