Les Samsung Galaxy A50 et A51 figuraient parmi les téléphones les plus populaires sur le marché au cours des deux dernières années et maintenant, le Galaxy A52 tentera de reproduire ce succès. Voyons ce qu’il apporte à la table et s’il s’agit d’une mise à niveau digne par rapport à ses prédécesseurs populaires dans notre revue vidéo.

Le Galaxy A52 apporte un nouveau design avec un dos en plastique et une grande découpe de caméra rectangulaire à l’arrière. Malgré le dos en plastique, le téléphone est solide et possède une résistance IP67 à la poussière et à l’eau. L’écran mesure toujours 6,5 pouces et bénéficie d’une résolution FHD +, mais prend désormais en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le département de la caméra est titré par une caméra principale de 64MP qui est également livrée avec OIS, ce que vous ne voyez pas souvent dans le secteur du milieu de gamme. Les photos sont produites en résolution 16MP par défaut et semblent adéquates avec un bruit perceptible. Le vivaneau ultra-large 12MP vous offre des photos utilisables avec une douceur visible sur les bords. La macro cam 5MP est en fait impressionnante par rapport aux unités 2MP régulières sur d’autres téléphones.

Les performances du Snapdragon 720G sont comparables à celles d’autres téléphones fonctionnant sur le même SoC et gèrent facilement les tâches quotidiennes. La batterie de 4500 mAh a géré 105 heures dans notre test de cote d’endurance, ce qui est un chiffre respectable.