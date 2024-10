Notre cours par courrier électronique anti-stress, fondé sur la science

Bbc

La BBC lance un bulletin d’information unique en son genre, Six Steps to Calm, destiné à un public international.

Et dans un monde de plus en plus polarisé et sous pression, nous sommes de plus en plus nombreux à en faire l’expérience régulièrement.

Même s’il n’existe malheureusement pas de remède magique aux problèmes de santé mentale, il existe sont plusieurs activités fondées sur des preuves qui peuvent favoriser le calme et nous aider à réduire les sentiments de stress et d’anxiété.

C’est la réflexion derrière Six étapes pour se calmer – le premier cours de newsletter de la BBC en son genre, écrit par moi, Mélissa Hogenboomjournaliste scientifique et rédacteur basé à Londres. Sur une période de six semaines, je vous présenterai des exercices anti-anxiété simples et fondés sur la science, que vous pourrez tous essayer dans le confort de votre maison.

J’ai appris certains de ces outils en faisant face à divers problèmes de santé physique inattendus plus tôt cette année, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales d’urgence majeures. Ces exercices ont fait une énorme différence dans mon niveau de stress personnel et m’ont aidé à recadrer ma façon de penser l’avenir. Je suis également ravi de les partager avec vous.

J’espère que vous terminerez ce cours gratuit en vous sentant plus calme et avec une solide sélection d’outils anti-anxiété dans votre arsenal, si vous en avez besoin à l’avenir.

