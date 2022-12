Notre conseil veut abattre le mur avec 1 million de livres sterling d’origine Banksy et le remplacer par de nouvelles constructions hideuses – c’est une parodie

Les LOCAUX ont fustigé leur conseil pour avoir juré d’abattre un mur sur lequel est peint un original de Banksy d’un million de livres sterling.

La pièce du graffeur anonyme est apparue pour la première fois sur la structure abandonnée près du terminal de ferry de Douvres en 2017.

Le conseil local veut abattre le mur où l’art de Banksy a été peint Crédit : Steve Finn

En 2019, la peinture murale était évaluée à 1 million de livres sterling Crédit : Getty – Contributeur

Puis en 2019, la peinture murale dans le Kent, – qui serait évaluée à 1 million de livres sterling – a été dégradée par des vandales qui ont blanchi le tout.

Maintenant, le conseil du district de Douvres veut remplacer la pièce sur le thème du drapeau de l’UE par une série de maisons neuves.

Les habitants ont fustigé la décision du conseil – affirmant qu’il est mal de détruire un art aussi important.

Certains prétendent même que l’œuvre peut être récupérée après avoir été vandalisée.

Kevin Thorp, 50 ans, a déclaré au Sun : « Ils pourraient abattre le bâtiment et laisser le mur avec le Banksy dessus.

“S’ils peuvent ramener la peinture, ce serait incroyable – il est possible de la restaurer, elle n’a été blanchie qu’à la chaux.

“Le conseil avait initialement prévu d’en faire un skate park ou une sorte d’attraction.

“Il pourrait y avoir beaucoup de magasins, de bars et de restaurants. Cela aurait été une fonctionnalité intéressante dans le cadre de cela.

« Mais la mairie a décidé que c’était trop cher… Alors maintenant, ça va devenir un logement privé.

« Nous ne voulons plus de logements, nous n’avons pas besoin de plus de logements.

“Laissez le Banksy où il est, le travail le mérite, il l’a donné à la commune, c’est un cadeau.

“Cela m’ennuie que quelqu’un l’ait blanchi en premier lieu.

« Il a été délibérément détruit et il devrait être restauré dans sa forme originale.

« Il nous l’a donné pour que nous l’utilisions. Développer le site en un espace de divertissement. Nous ne voulons pas de logement.

“Rendez-le aux habitants de Douvres.”

Une autre résidente, Mary Cowing, 78 ans, a ajouté : “Abattre le bâtiment n’est pas bon du tout.

“C’est dommage qu’ils l’aient blanchi en premier lieu parce que Banksy et son travail sont très populaires.

“Cela pourrait être une attraction et malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’attractions à Douvres.

“La ville est une monstruosité et le Banksy l’a rendue un peu plus agréable.”

Pendant ce temps, Sarah Cowell, 46 ans, maman de deux enfants, a déclaré: “C’était un beau travail et Douvres n’a pas besoin de plus de logements, j’aimerais le voir restauré et transformé en attraction, c’est une bien meilleure idée.”

L’assistante d’enseignement à la retraite, Anne Milner, 65 ans, a déclaré que le bâtiment devrait être détruit car il est en mauvais état – mais a souligné que Banksy devait être sauvé.

Elle a dit : “Démolissez le bâtiment, mais pas le Banksy.

“Le Banksy devrait être sauvé, mais le bâtiment devrait disparaître.”

On pense que Banksy a peint la pièce pour critiquer les plans de la Grande-Bretagne de quitter l’Union européenne.

Un porte-parole du Dover District Council a déclaré que le bâtiment avait été peint avant d’acheter les parcelles.

Un porte-parole a déclaré: “DDC a acquis la pleine propriété des propriétés aux 8, 10, 11 et 14 Bench Street à Douvres comme une étape importante dans la tentative du conseil d’obtenir environ 20 millions de livres sterling du fonds de nivellement du gouvernement pour le projet Dover Beacon.

“Le bâtiment sur lequel la peinture murale de Banksy a été peinte est inclus dans cet assemblage de terrain.

“Cependant, nous soulignons que la peinture murale elle-même a été peinte en août 2019, bien avant que DDC n’achète le bâtiment en septembre 2022, et DDC n’a en aucun cas participé à la peinture sur la peinture murale.

“De plus amples détails sur les plans de la zone seront développés après une décision sur l’offre de financement.”