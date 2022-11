Notre conseil a dépensé 17 000 £ pour une application pour nous rappeler de sortir nos poubelles – c’est fou

Les RÉSIDENTS sont en colère après que leur conseil a dépensé 17 000 £ pour une application qui leur rappelle quand sortir leurs poubelles.

Les habitants de Norfolk ont ​​qualifié la décision du conseil de verser l’argent des contribuables sur quelque chose que les gens devraient déjà connaître comme un “gaspillage massif”.

Les habitants ne peuvent pas croire que leur conseil a dépensé 17 000 £ pour une application Crédit : ReCollect

L’application rappelle aux habitants quel jour sortir leurs poubelles Crédit : ReCollect

L’application du South Norfolk Council indique aux résidents ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas recycler et quel jour sortir leurs poubelles – avec la possibilité de définir également un rappel pour la journée.

Il permet également aux habitants de savoir s’il y a des interruptions de collecte et comprend un jeu destiné à intéresser les jeunes au recyclage.

Mais l’application, appelée ReCollect, a coûté 17 000 £ au conseil, soit l’équivalent d’environ 28 pence par ménage dans le district.

Et tandis que les habitants remettent en question les dépenses, car ils disent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une application pour rassembler des informations qui peuvent être trouvées en ligne, le conseil dit que c’est un bon rapport qualité-prix.

Sue Holland, chef des libéraux démocrates au conseil de district de Broadland, a déclaré à l’Eastern Daily Press (EDP) : “Il existe de nombreuses sources pour cette information, c’est sur les réseaux sociaux et nos sites Web.

“C’est une idée intéressante, mais ma vie est pleine d’applications, je ne sais pas si j’en veux une pour les poubelles également. Pourquoi pensent-ils qu’une application est une bonne idée ?

“J’aurais besoin de plus d’informations et d’être rassuré avant de pouvoir dire si c’est une bonne utilisation de l’argent.”

Une femme a écrit sur la page Facebook du conseil : “Cela a-t-il vraiment coûté 17 000 £ ?? Pour une semaine de travail, en tête ? Il ne trouve même pas notre adresse !

“Crédit là où il est dû, votre site Web est vraiment bon pour trouver cette information et donc, surtout dans cette économie, cela semble être un gaspillage MASSIF de l’argent du contribuable ! Payons-nous peut-être trop cher, s’il vous reste de l’argent pour un projet de cette nature?”

Graham Minshull, membre du cabinet du Conseil, a déclaré au Sun Online: «Cela coûte 17 000 £, soit moins de 28p par ménage, ce qui sera plus que couvert par les économies réalisées grâce à moins de contamination, moins de voyages aller-retour pour récupérer les poubelles manquées et les économies sur les coûts d’impression de 60 000 calendriers de poubelles et dépliants de recyclage.”

Il a ajouté: “L’application vous montre également ce qui peut aller dans votre bac de recyclage. Cela aidera le conseil à atteindre son objectif de recyclage de 60% en aidant à arrêter les charges contaminées.

“Si quelqu’un met une couche usagée dans son bac de recyclage, cela peut contaminer toute une tournée et que tout ce qui se trouve dans ce camion est rejeté au centre de recyclage.

“Cela coûte de l’argent au conseil et à nos contribuables et l’application aidera à empêcher que cela ne se produise.”

Graham a poursuivi : “L’application a été très populaire et nous avons eu beaucoup de très bons retours.”

Pendant ce temps, d’autres personnes qui avaient déjà téléchargé l’application ont déclaré rencontrer des problèmes.

Une femme a écrit sur Facebook : “J’ai téléchargé l’application, mais elle ne me donne que des dates pour les collectes de bacs de jardin. Pas impressionnée !”

Alors qu’un autre a commenté : “J’ai téléchargé l’application et notre jour de collecte a changé – ne recevons-nous plus aucune autre forme de notification – ou est-ce une erreur ?”

Mais il y avait un fan qui s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ses éloges : “J’ai téléchargé l’application et je pense qu’elle est géniale, vraiment utile et très appréciée.”