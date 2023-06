Notre comparaison vidéo Realme 11 Pro + vs 11 Pro est maintenant disponible

Chaque fois que nous examinons un téléphone, nous concluons en le comparant à ses rivaux, qui sont toujours similaires en prix. Dans le cas du Realme 11 Pro, l’un de ses plus proches rivaux était le Realme 11 Pro+, qui au moment de la publication n’est que 4 000 INR (45 €, converti) plus cher.

Les deux sont proches dans les spécifications – le même écran, la même batterie et le même chipset – mais le Pro+ offre un avantage tangible avec une charge plus rapide et un meilleur système de caméra polyvalent.

Mais tout cela est sur papier. Nous comparons les deux dans une comparaison vidéo pour visualiser en quoi ils diffèrent et si les économies du Pro+ au Pro en valent vraiment la peine.

C’est ici.