Notre code promo exclusif vous permet d’économiser 50 % sur votre première livraison BistroMD

Bien manger est l’un des éléments les plus importants pour rester en bonne santé. Mais entre votre travail, votre famille, vos tâches ménagères et autres obligations, il peut être difficile de trouver le temps de manger quoi que ce soit, et encore moins de préparer un repas complet, sain et délicieux. Et si vous pouviez vous faire expédier des repas nutritifs directement à votre porte ? Avec BistroMD, vous pouvez – et dès maintenant, vous pouvez économiser gros sur votre première livraison grâce à notre code promo exclusif à CNET.

Les repas BistroMD sont conçus spécifiquement pour favoriser la perte de poids, sans sacrifier la commodité ou la saveur. Et lorsque vous utilisez le code promo CNET50 à la caisse, vous bénéficierez de 50 % de réduction sur votre première commande, ce qui peut vous faire économiser jusqu’à 110 $. De plus, vous bénéficierez de la livraison gratuite, ce qui vous fera économiser 20 $ supplémentaires. Il existe différents programmes parmi lesquels choisir, notamment des options pour les végétaliens, les diabétiques et bien plus encore. Le programme complet comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, ou vous pouvez choisir de recevoir uniquement les déjeuners et les dîners, et vous pouvez choisir entre cinq ou sept jours de repas par semaine. BistroMD n’a pas vraiment réussi à percer notre liste des meilleurs services de livraison de repas sains pour 2023, mais notre critique a été impressionné par les options de menu et la possibilité de choisir un programme adapté à vos problèmes de santé.