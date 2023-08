Notre clôture de confidentialité de 8 pieds a été détruite par les habitants... mais c'est crucial pour assurer la sécurité de nos enfants

Les ENSEIGNANTS font face à une bagarre avec des voisins au sujet d’une nouvelle clôture de confidentialité de 8 pieds qui, selon eux, est essentielle pour protéger les élèves des intrus qui se faufilent à travers les trous des murs pourris.

Une école primaire de Birmingham a déclenché des protestations de la part des habitants contre les projets d’une nouvelle barrière métallique de 2,4 m de haut pour entourer le terrain.

L’école primaire catholique Our Lady of Fatima veut que la clôture améliore la sécurité Crédit : École primaire catholique Notre-Dame de Fatima

Les opposants craignent que cela ne leur fasse payer des factures d’énergie plus élevées en bloquant la lumière naturelle – et suggèrent également que cela pourrait encourager davantage de crimes en créant de nouvelles ruelles à proximité.

Pourtant, la police et les agents de planification du conseil ont apporté leur soutien à l’école primaire catholique Our Lady of Fatima, dans la banlieue de Harborne à Birmingham.

Les chefs d’établissement insistent sur le fait que la nouvelle clôture proposée devrait protéger les enfants « pour de nombreuses années à venir », rapporte le Birmingham Mail.

Le personnel dit qu’il a été tourmenté quotidiennement non seulement par des spectateurs qui regardent les élèves, mais aussi par des intrus sur le terrain de l’école.

Pourtant, il y a eu une réaction de la part des habitants de Harborne, avec 20 lettres d’objection envoyées au conseil municipal de Birmingham.

Certains manifestants ont insisté sur le fait que l’argent de l’école pourrait être « mieux dépensé » – tandis que d’autres ont accusé Notre-Dame de Fatima d’être « malhonnête » lorsqu’elle parle de besoins de « sauvegarde ».

Les plaintes sur les factures d’énergie plus élevées sont venues en spéculant sur une perte de lumière naturelle.

Les critiques ont également suggéré que la clôture pourrait en fait augmenter la criminalité et les comportements antisociaux, en créant de nouvelles ruelles le long du périmètre.

Pourtant, la police des West Midlands a déclaré aux autorités locales qu’elle n’avait aucune objection à ces plans.

Et les agents du conseil ont recommandé que la clôture reçoive le feu vert lors d’une réunion de planification décisive jeudi prochain.

La demande de l’école pour une clôture en treillis avec des lattes en bois comprend également certains changements dans le terrain de jeu, tels que de nouvelles marches et des mains courantes.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « La clôture du périmètre dans son état actuel présente un risque pour la sauvegarde de nos élèves.

« Le ministère de l’Éducation exige que toutes les écoles veillent à ce que les élèves soient en sécurité – nous devons répondre à ces préoccupations. »

Ils ont raconté des informations selon lesquelles les gens traversaient souvent l’école en courant vers les maisons, les hangars et les jardins des voisins – blâmant les clôtures existantes qui étaient « basses et faciles à sauter ».

Ils ont également décrit les barrières en bois entre l’école et les maisons locales comme pleines de trous et « pourries », devant être remplacées.

Quelque 210 élèves âgés de 4 à 11 ans fréquentent l’école, ouverte en 1967 et intégrée depuis deux ans à la Compagnie Emmaüs Multi Académie.

Ailleurs, une dispute au-dessus d’une clôture de confidentialité le mois dernier a amené deux voisins devant le tribunal après avoir éclaté dans une bagarre à Stoke-on-Trent.

D’autres différends récents entre voisins concernant des clôtures de confidentialité ont inclus des rangées dans la région de Hessle à Hull dans le Yorkshire et près de l’école Cotham à Bristol.

Pendant ce temps, un expert en clôture de confidentialité a partagé six conseils sur la façon d’éviter potentiellement les querelles.

Et un expert juridique a expliqué comment savoir à qui appartient votre clôture de jardin et qui en est responsable.

Une autre école avec des voisins en colère se trouve à Wembley, dans le nord de Londres, où les parents sont accusés de noircir les rideaux et de provoquer des bagarres dans la rue avec une conduite dangereuse.