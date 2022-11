Notre Chromebook Lenovo 2-en-1 préféré est à 189 $ avec cette offre d’un jour

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous avez déjà un ordinateur de bureau décent à la maison, vous n’avez probablement pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour un ordinateur portable haut de gamme. En réalité, selon le critique de CNET Joshua Goldman, le Chromebook IdeaPad Duet abordable de Lenovo est probablement tout ce dont vous avez besoin pour vous occuper de certains travaux en déplacement. Et en ce moment, alors que plusieurs détaillants publient des offres continues pendant le compte à rebours pour Vendredi noir, vous pouvez en acheter un pour encore moins cher. Aujourd’hui seulement, , vous permettant d’économiser 110 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Le Lenovo Duet Chromebook a fait son chemin sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables deux en un pour 2022 comme notre Chromebook amovible préféré sur le marché en ce moment. Il est équipé d’un écran tactile Full HD de 10,1 pouces qui se sépare du couvercle du clavier mince afin que vous puissiez facilement passer du mode ordinateur portable au mode tablette. En interne, il dispose d’un processeur octa-core et de 128 Go de stockage, ce qui en fait un modèle assez compétitif dans le monde des Chromebooks. Il est également équipé d’une caméra avant et arrière afin que vous puissiez également l’utiliser pour les chats vidéo et les réunions. Et à un peu plus de 2 livres et avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 10 heures, il est idéal pour l’emporter avec vous lors de vos déplacements.

Il convient également de noter que tous les Chromebooks ont un Date d’expiration de la mise à jour automatique, après quoi Google ne fournira plus de mises à jour logicielles ou de sécurité. Cependant, ce Chromebook Lenovo Duet sera pris en charge jusqu’en juin 2028vous avez donc un bon moment avant de devoir vous en préoccuper.