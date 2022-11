Notre charmante ville paisible va être transformée en Glastonbury avec des vacanciers fêtards – le conseil s’en moque

Les RÉSIDENTS craignent que leur ville “paisible” ne devienne Glastonbury 2.0 si les plans d’un complexe de “glamping” sont approuvés.

Ils disent que les hordes de vacanciers tapageurs que les 12 cottages en bois attireront ruineront complètement leur belle région.

Alan Garlick, Carole McClaren et Ian Fenton qui vivent à côté du site de glamping proposé Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les plans du complexe de luxe à la périphérie de Glossop, Derbyshire, devraient être approuvés Crédit: News Group Newspapers Ltd

Plus de 107 objections formelles ont déjà été faites par ceux qui vivent autour du terrain en forme de L au centre de la rangée de planification.

Mais les officiers semblent heureux de passer outre les objections – avec une recommandation d’approbation pour le camping de luxe près de Glossop, à la périphérie du Peak District, devant un comité la semaine prochaine.

Les docteurs Paul et Anne Talbot, qui retrouveront leur maison entourée sur trois côtés par les pavillons à deux et trois lits, s’y opposent avec véhémence.

Le couple marié est actuellement en vacances, mais leur voisin Alan Garlick a déclaré avoir formulé des plaintes répétées concernant l’emplacement, l’accès et le dépistage, ce qu’il soutient.

Le directeur adjoint à la retraite de 79 ans, qui vit dans sa maison individuelle adossée au terrain depuis 44 ans, a déclaré: “Je lirai la lettre d’objection réfléchie des Talbots au comité de planification lundi prochain.”

Dans ce document, le couple déclare qu’il n’est “pas clair” pourquoi le site choisi est considéré comme approprié car leur voie d’accès privée passe au milieu.

L’un des champs qui abriterait les blocs de location chics a également des propriétés résidentielles sur trois côtés et l’autre sur deux.

Paul et Anne sont catégoriques sur le fait que la “voie étroite et sinueuse” menant à toutes les propriétés de The Stables on The Heath est trop dangereuse pour qu’il n’y ait plus de passage.

“Il ne peut pas supporter plus que le nombre actuel de propriétés résidentielles”, ont-ils ajouté.

Un autre local, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré que le niveau de bruit était également une préoccupation majeure.

“Si les gens passent leurs vacances dans les champs, ils pourraient le transformer en Glossop-bury – l’équivalent Derbyshire de Glastonbury”, ont-ils déclaré.

“Tout le monde aime faire la fête en vacances. Comment vont-ils dire aux gens de réduire le bruit alors qu’ils sont au milieu d’un quartier résidentiel?”

Mais les promoteurs – Unique Holiday Stays – disent que “la perturbation sera très minime” et que les lodges coûteux “n’attireront pas la racaille”.

À l’origine, les plans demandaient l’autorisation de 15 huttes, mais cela a été réduit à 12 après une consultation publique.

Le demandeur a également accepté d’installer des écrans d’intimité de 5,5 pieds sur les bords des terrasses pour réduire les vues vers les maisons voisines.

Malgré les mesures, la demande d’urbanisme n’a reçu aucun commentaire de soutien, les habitants s’inquiétant du chaos de la circulation, de la pollution sonore et de l’effet sur le caractère de la ville.

Si les gens passent leurs vacances dans les champs, ils pourraient le transformer en Glossop-bury – l’équivalent de Glastonbury dans le Derbyshire.

Une femme, dont la maison neuve sur Hawthorn Road est adossée au développement proposé, a fait part de ses inquiétudes quant au bien-être de son fils autiste si les plans étaient approuvés.

Une autre mère de deux enfants, qui a déménagé dans la région en 2019, a déclaré qu’elle était très préoccupée par sa vue.

Rachel Brown, a intentionnellement choisi son terrain en terrasse deux-up-deux-down parce que le personnel de vente lui a dit qu’aucune construction n’était autorisée à l’arrière.

Mais maintenant, la jeune femme de 28 ans, qui aime les scènes époustouflantes du terrain derrière sa propriété, fait face à la perspective que celles-ci soient obstruées.

Rachel, qui travaillait dans la sécurité avant de devenir maman à plein temps, a déclaré : “La chambre de mon fils est à l’arrière et il adore regarder le champ et les chevaux.

“C’est paisible, calme et une belle vue. Aucun de nous ne pourrait faire face au bruit, au volume de personnes et au chaos que cela apporterait.”

Elle a ajouté: “Le trafic supplémentaire en ferait un danger pour les enfants comme lui et ma fille car il n’y a pas de trottoirs et pas de place pour aucun.

“Ce serait horrible en été avec le potentiel de bruit tard dans la nuit lorsqu’il est nécessaire de dormir avec les fenêtres ouvertes pour la circulation de l’air.”

Et Ian Fenton, 69 ans, un autre des 107 opposants farouches à la proposition, a déclaré qu’il était lui aussi très préoccupé par le nombre de véhicules.

‘ABSURDE’

Le métreur à la retraite, qui vit sur Bowden Road depuis 36 ans, a déclaré: “Le poids du trafic sur ce qui est en fait une voie à voie unique sera énorme.

“Et ce ne sera pas seulement le cas pendant la construction, mais après, lorsque tous les visiteurs commenceront à utiliser ces lodges, car certains d’entre eux auront deux voitures à l’extérieur.

“Il n’y a pas de place pour dépasser sur la voie; c’est juste un non-sens.

“Il va se briser et être endommagé, mais les officiers du conseil ne semblent pas s’en soucier.

“Le drainage est un autre problème majeur et nous sommes en bas de la colline du site proposé.”

En plus des perturbations pour la population locale, certains craignent également pour la faune de la ville.

La bibliothécaire à la retraite Carole McClaren, 79 ans, qui vit dans les champs depuis 52 ans, a déclaré: “Personne ne veut réellement cela ici à part le développeur.

“Nous avons des oiseaux qui nichent au sol, comme des faisans qui élèvent leurs petits dans le champ.

“Ce n’est tout simplement pas conforme et endommage la faune locale.”

Les festivaliers font la queue pour le festival de Glastonbury

Vanessa McCabe a déclaré que les propriétés de vacances seraient juste derrière sa maison Crédit: News Group Newspapers Ltd

La zone de site proposée de l’une des maisons voisines Crédit: News Group Newspapers Ltd

Et la grand-mère Vanessa McCabe, 58 ans, opératrice de machines à fruits à la retraite, a déclaré: “J’ai proposé d’acheter le terrain lorsque j’ai emménagé il y a sept ans, mais maintenant, ces nouvelles propriétés de vacances seront juste derrière la maison et sur le côté.”

Les documents soumis au nom du demandeur, Ian Craggs, indiquent que cette proposition profiterait à la région et répondrait au besoin d’hébergement supplémentaire pour les visiteurs.

Le directeur de l’entreprise a déclaré: “Ce sera un beau site.

“Ce que je veux faire, c’est améliorer ce qui existe déjà.

“Cela apportera des emplois dans la région et des clients aux entreprises locales.

“Les gens n’aiment pas le changement, mais il n’y a rien de négatif à cela.

« S’assurer que cela a un impact positif est vraiment important pour moi. Nous voulons protéger l’environnement et rien de ce que nous ferons n’aura d’impact négatif sur lui.

“Tout est naturel, avec de beaux étangs et un aménagement paysager. Ce ne sera rien comme Glastonbury. Pas de musique ni de camping, juste de beaux lodges.

“Ils ne seront pas bon marché, donc nous n’aurons pas de racaille.

“Les lodges sont également construits hors site, il y aura donc un minimum de bruit et de perturbations pendant la construction.

“Il y aura un pavillon spa calme pour des soins paisibles.

“Je comprends que les gens sont contre le changement, mais si nous ne le faisons pas, quelqu’un d’autre viendra et construira quelque chose de bien pire, comme les centaines de maisons neuves de l’autre côté du terrain.”

Le High Peak Borough Council n’a pas souhaité faire de commentaire mais a souligné les recommandations formulées par le comité de contrôle du développement.

Celui-ci stipulait que l’autorisation devait être accordée sous réserve de plusieurs conditions, notamment que les lodges ne soient utilisés que pour l’hébergement de vacances et que les installations ne soient disponibles que pour les invités d’une nuit.

De nombreux résidents ont l’intention d’assister à la réunion du comité de planification à Buxton le 7 novembre pour entendre les conseillers débattre du projet.

La route à côté du terrain où vivent les habitants contre le régime Crédit: News Group Newspapers Ltd

La ruelle ‘étroite’ qui mène à une maison au milieu du champ Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les habitants s’indignent du projet Crédit: News Group Newspapers Ltd