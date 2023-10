Des habitants FRUSTRÉS ont révélé que leur charmant bourg s’était transformé en dépotoir après la fermeture de Wilko.

Les habitants désespérés de Loughborough ont déclaré que le quartier regorge de magasins vides et craignent que les appartements étudiants ne prennent « le cœur de leur ville ».

Les habitants sont frustrés et déclarent que leur bourg est un « dépotoir » avec des magasins vides. Crédit : LeicestershireLive

Les gens ont peur que le quartier soit transformé en un autre logement étudiant Crédit : Alamy

Les acheteurs fidèles ont été dévastés lorsque le dernier Wilko a fermé ses portes il y a deux semaines.

Le détaillant a été placé sous administration judiciaire le 10 août, entraînant la fermeture de ses 400 magasins.

Et les habitants ont désormais un magasin vide de plus à ajouter à leur bourg « peu attrayant ».

Maz Chester, 68 ans, a déclaré à LeicestershireLive : « Loughborough était un charmant marché, toute la ville a été gâtée.

« Auparavant, c’était un très joli bourg, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pour parler franchement, c’est un taudis. »

Le magasin est désormais vide et les acheteurs avertis ont déclaré qu’ils souhaitaient qu’un autre magasin à bas prix prenne le relais.

Debra a déclaré : « Nous en avons vraiment marre. La High Street perd tellement d’attrait. Dans une ruelle, il y a 10 magasins vides.

« Nous en sommes très tristes. B&M serait bien, quelque chose dans ce sens où nous pourrions obtenir ce genre de chose sans aller trop loin. »

Les clients doivent parcourir des kilomètres depuis le bourg s’ils le souhaitent. instantané leurs articles réduits.

Sandra Tyers, 68 ans, a déclaré qu’un magasin de bonnes affaires pourrait être utile à la communauté, car tout le monde ne peut pas accéder à ceux situés en dehors de la ville.

« Il n’y a vraiment plus rien ici, même le marché est devenu plus petit. Je pense que ce sont peut-être les locataires et les gens qui ne dépensent pas autant qu’avant », a-t-elle déclaré.

Mais d’autres craignent que le logement ne soit transformé en logement étudiant et ne ruine le marché.

Michael Cart, 77 ans, un autre client, fulmine : « Il y a trop d’appartements étudiants. Ils enlèvent le cœur de la ville.

Jonathan Aikman, 60 ans, a ajouté : « Tout cela sera remplacé par davantage de logements étudiants. Il existe de nombreux autres supermarchés mais ils sont tous situés en périphérie.

« Je n’ai pas vraiment de préférence. Il peut s’agir de n’importe quel établissement de restauration. Nous n’avons plus besoin de bar à ongles ni de coiffeurs.

Au lieu de cela, les habitants ont déclaré qu’ils souhaitaient voir davantage de magasins indépendants dans la ville.

Naomi O’Halloran a expliqué : « Le commerce de détail en général est un peu obsolète en ce moment, donc quelques indépendants intéressants seraient bien. »

Cela survient alors qu’un supermarché comptant plus de 300 magasins a annoncé qu’il fermerait un autre magasin d’ici quelques semaines, laissant les acheteurs craindre pour leur ville.

Farmfoods fermera définitivement son supermarché de Tranent, East Lothian fin octobre.

Ailleurs, les voisins vivant dans une région autrefois prospère disent que c’est désormais une ville fantôme et qu’il n’est pas nécessaire de quitter leur maison. maisons.

Charlotte Gurney dirige un parc commercial et une boutique dans le petit village de Norfolk et dit qu’elle a l’impression de perdre argent semaine après semaine.