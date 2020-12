Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous n’avons pas publié de vidéos sur YouTube depuis plus d’un mois et il y a une raison à cela.

Bien qu’aucun des comptes que nous possédons n’ait été compromis, un pirate de l’air a utilisé une entité connectée appelée MCN pour obtenir un accès complet au canal. Ils ont également acquis la propriété du contenu et ont redirigé nos revenus YouTube vers leur propre compte.

L’assistance de YouTube a été très lente à reconnaître qu’il y avait un problème, et elle était discrète sur ce qui s’était passé exactement et qui était responsable. Pour l’histoire complète, regardez la vidéo que nous avons réalisée qui explique la situation plus en détail.

Il y a une lumière au bout du tunnel pour reprendre le contrôle total de notre canal, mais ça va prendre un peu plus de temps. En attendant, nous avons téléchargé nos vidéos sur Amazon et nous commencerons à les télécharger sur notre page Facebook. Une fois le problème résolu avec YouTube, nous commencerons à mettre à jour notre chaîne YouTube avec un arriéré de vidéos.