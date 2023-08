Notre centre-ville regorge de boutiques et de bars branchés – mais il est ruiné par des essaims d’énormes rats qui errent en meute

Les résidents TERRIFIÉS disent que leur quartier était autrefois à la mode mais qu’il a maintenant été ruiné par des essaims d’énormes rats errant en meute

Les habitants en colère du sud de Londres ont déclaré que les rongeurs « chasseurs de pigeons » avaient pris le relais et avaient critiqué le conseil pour ne pas avoir nettoyé.

Le quartier du sud de Londres était autrefois un quartier branché Crédit : Alamy

Mais les habitants de Camberwell Green sont maintenant pétrifiés après que d’énormes rats ont envahi la région Crédit : Instagram

Les sales rongeurs ont été aperçus en liberté en train de chasser des pigeons Crédit : Instagram

Les voisins de longue date de Camberwell Green étaient autrefois fiers de leur centre-ville, connu pour ses bars branchés et ses boutiques esthétiques.

Mais la région a perdu son charme après que les parcs se sont transformés en points chauds pour les infestations de rongeurs.

La locale Cassie Graham, 32 ans, qui se promène régulièrement dans le quartier, a déclaré : « Je n’aime pas les rats. Je les vois tout le temps et ce n’est pas vraiment hygiénique.

« Je ne sais pas d’où viennent les rats, mais ils sont assez gros. J’en vois généralement cinq ensemble. »

Les gens ont repéré des essaims de rats en liberté et chassant des pigeons autour de sacs poubelles débordants.

Une autre résidente, Ariana, 29 ans, a ajouté : « Ce n’est pas très familial.

« Je n’en ai vu aucun, mais je connais des gens qui ont signalé des rats.

« Ils sont sur la scène et c’est une chose très inconfortable à maîtriser [in order] pour s’asseoir sur le Green et passer un bon moment.”

Les habitants pétrifiés supplient maintenant le conseil de Southwark d’agir car les sales animaux effraient les gens du quartier.

Mme Graham a claqué: « Le conseil devrait faire quelque chose à leur sujet. Je ne pense pas que ce soit bon pour les gens d’être allongés sur l’herbe avec eux »

Cependant, d’autres résidents ne sont pas d’accord et ont affirmé que la région était toujours un « endroit agréable à vivre » après que certains espaces verts aient été nettoyés.

La locale Janet Emmanuel, 60 ans, a déclaré: « C’est plutôt sympa maintenant et ils ont un marché fermier le week-end qui est vraiment charmant. »

Cependant, la situation est allée de mal en pis après que la zone en décomposition est devenue attrayante pour les gangs de jeunes et les trafiquants de drogue.

Mme Emmanuel a ajouté : « Il n’y a vraiment pas grand-chose ici pour faire du shopping. C’est un peu un passe-partout et vous n’obtenez que ceux qui sont sans abri ou qui n’ont pas de chance traîner et boire.

« Je ne sais pas si je viendrais ici à 1h du matin. »

La police métropolitaine a signalé que Camberwell Greeen est désormais un point chaud de la criminalité – avec plus de 200 infractions signalées en juin 2023.

Les résidents se sentent intimidés par les gangs de jeunes qui ont désormais « revendiqué la région ».

Ils ont déclaré que le conseil n’avait pris aucune mesure contre ces « groupes violents ».

Un autre homme vivant dans le quartier a expliqué : « Personne ne peut leur parler. Ils sont trop agressifs.

« Ils veulent se battre avec quiconque essaie de leur parler et est abusif.

« Le conseil et la police devraient faire quelque chose à ce sujet. Ils doivent trouver un moyen d’empêcher ce genre de choses. »

Cela survient alors que d’autres habitants de Darlington, dans le comté de Durham, ont déclaré que les projets du conseil de construire un nouveau restaurant de restauration rapide les avaient mis en « danger ».

Les voisins étaient furieux après que le conseil ait accepté de construire la quatrième succursale McDonald’s à Darlington.