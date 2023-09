Notre centre-ville est un déchet… il n’y a pas d’activité et nous gagnons une livre par jour – voici pourquoi nous pensons que cela pourrait être encore pire.

Les habitants d’une ville qui ont du mal à s’en sortir disent qu’ils ne gagnent qu’une livre par jour.

Dudley, dans les West Midlands, connaît des difficultés dans un contexte de sous-investissement et de climat économique tumultueux.

Les habitants de Dudley disent avoir du mal à s’en sortir – certains ne gagnant qu’une livre par jour Crédit : Alay

La ville du Pays Noir a connu des difficultés dans un contexte de sous-investissement et de climat économique tumultueux. Crédit : Alay

Et avec la fermeture des magasins essentiels pour laisser la place à des unités « de charité et de paris », les commerçants se disent au bord du gouffre.

Un vendeur du marché fouettant des jouets Pokémon dans la rue principale a déclaré à BirminghamLive : « Un jour, vous pouvez rentrer chez vous avec une livre et un autre jour 30 £.

« Ça dépend. »

Dudley se trouve à six milles au sud-est de Wolverhampton et à huit milles au nord-ouest de Birmingham.

Autrefois célèbre pour sa production de fer, de charbon et de calcaire pendant la révolution industrielle, Dudley a connu des temps difficiles.

En 2021, la ville de Black Country comptait 35,6 % d’enfants vivant dans la pauvreté, selon les chiffres de la West Midlands Violence Reduction Unit.

Cela équivaut à environ 22 100 enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté dans une ville de 80 000 habitants.

Dans la rue principale de la ville, le marché en plein air – reconstruit en 2014 pour un coût de 6,7 millions de livres sterling – est également en difficulté.

Ahmed Zahoor, 62 ans, marchand de vêtements, tient son magasin depuis un an, mais il reconnaît que le commerce est lent.

Il a suggéré : « Si vous regardez à Dudley, il n’y a pas de magasins décents. Ce ne sont que des boutiques de charité et des boutiques de paris.

« Si vous regardez High Street, comptez-les. »

Tandis qu’un autre parieur a déclaré que la ville était condamnée car les entreprises fermées ne sont jamais remplacées.

Elle a claqué : « Il n’y a rien ici. »

Interrogé par BirminghamLive sur la réalité de High Street, Patrick Harley, chef du conseil municipal, a imputé la popularité des achats en ligne à l’impact négatif sur les magasins physiques.

Et il a ajouté : « Il y a eu une ruche d’activités passionnantes, avec le centre de loisirs Duncan Edwards de 31 millions de livres sterling, le Black Country Marches Institute de 26 millions de livres sterling et le Very Light Rail de 28 millions de livres sterling.

« Les travaux d’extension du métro de Midland, d’un montant de 449 millions de livres sterling, sont en bonne voie. »