Notre célèbre ville balnéaire a été ruinée par un conseil maladroit – ils forcent les touristes à sortir et nous vivons en danger

Les habitants d’ANGRY disent que leur ville balnéaire a été ruinée par le conseil – avec des touristes expulsés et des habitants vivant dans la peur.

Le nouveau Guildhall Square à Sandwich, Douvres, a été qualifié de « gaspillage d’argent ».

Le nouveau Guildhall Square à Sandwich, Douvres, a été critiqué par les habitants 1 crédit

La transformation de 1,25 million de livres sterling a été qualifiée de « gaspillage d’argent » 1 crédit

Le conseil a déclaré qu’il avait introduit la nouvelle place pour rendre la zone « facilement accessible » aux habitants – mais ils ne sont pas impressionnés.

Des habitants furieux affirment que le million de transformations effrayera les touristes loin de leur pittoresque ville balnéaire.

Les plans coûteux proposés il y a quatre ans ont dépassé le budget pour atteindre une somme exorbitante de 1,25 million de livres sterling.

La résidente Victoria Cleary-Ford a déclaré à KentOnline: «Il n’y a aucune valeur ajoutée à cela et il y a d’autres choses dans la ville dont nous avons désespérément besoin.

«Cela n’apporte vraiment rien à Sandwich. Je ne vois aucun touriste affluer ici. »

Son amie Lorraine Smith a ajouté: « C’est vraiment dommage que Sandwich ait dépensé beaucoup d’argent pour remplacer les pavés par des pavés. »

Le développement comprenait des améliorations des autoroutes, des travaux de resurfaçage et un nouvel arrêt de bus.

Le pull-in précédemment utilisé a été déplacé de New Street à la jonction de Cattle Market.

Les patrons disent que la nouvelle position visait à réduire la congestion.

Mais les habitants inquiets affirment qu’il est « extrêmement dangereux » et qu’il a créé un nouveau danger pour les piétons.

Roy Elliot, résident de Sandwich, a déclaré: «C’est mal pensé et dangereux. Ils ont été placés dans la mauvaise position.

«Quand il y a un bus, une file d’attente et des gens qui essaient de passer et de traverser la route, c’est dangereux et cela n’a tout simplement pas de sens.

« C’est ridicule et vraiment honteux. Quelqu’un y a-t-il pensé ? il a claqué.

Cependant, certains résidents ne sont pas d’accord et sont satisfaits de la nouveau look de Guildhall Square avec un compering à une « place ».

Claire Goodall a déclaré : « J’aime l’ouvert sentir et penser qu’il se prête à pouvoir se promener librement.

« Maintenant, en voyant l’espace ouvert, on a l’impression d’être sur une place. J’en suis impressionné – j’étais sceptique. »

Un porte-parole du Dover District Council a assuré que le travail avait créé un espace public plus grand pour la communauté de Sandwich.

Ils ont déclaré au Sun : « Le travail a créé un espace public plus grand, plus accessible et plus flexible, en utilisant des matériaux en harmonie avec le cadre historique, et la zone bien améliorée a déjà été utilisée pour un certain nombre d’événements fantastiques à Sandwich.

« La conception des travaux routiers autour de l’arrêt de bus a été entreprise par l’autorité routière, le Kent County Council, et a fait l’objet d’un audit de sécurité pour s’assurer que la conception respecte les normes de sécurité routières. »

Cela survient alors que d’autres résidents affirment que leur ville balnéaire a été transformée en un gâchis multicolore par le conseil.

Le « Golden Mile » à Paignton, Dorset a été barbouillé de peinture rouge et bleue criarde.

Le conseil de Torbay a déclaré qu’il avait introduit la nouvelle surface de la route pour rendre la rue plus sûre pour les habitants – mais tous ne l’apprécient pas.

L’un d’eux a dit: « Mon Dieu. Faites bien rire les vacanciers, je suppose.

« Comment gaspiller de l’argent – il suffit de demander à Torbay. »

La résidente Victoria Cleary-Ford (à droite) a déclaré que cela n’ajoutait « aucune valeur » 1 crédit