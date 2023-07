Notre beau village est en train d’être ruiné par des touristes qui mettent leur vie en danger… nous avons été obligés d’agir

DES RÉSIDENTS d’un beau village ont déclaré que leur maison était en train d’être détruite par des touristes mettant leur vie en danger,

Les habitants de Holmes Chapel, dans le Cheshire, vivent dans la peur que leur maison soit « gâchée » et « envahie » par les fans de Harry Styles.

Harry Styles, 29 ans, a grandi à Holmes Chapel, Cheshire 1 crédit

Les fans de Harry Styles affluent vers sa ville natale pour une nouvelle « visite à pied du village de Harry » 1 crédit

Les « Harries » descendent dans le joli village de Holmes Chapel dans le Cheshire pour suivre les traces de leur idole 1 crédit

Le fandom dévoué du chanteur de 29 ans est arrivé en masse alors qu’ils réclament de voir où leur idole a grandi.

L’obsession a donné lieu à une piste, qui présente de nombreux anciens repaires de Harry, y compris la boulangerie où il a travaillé à l’adolescence avant de devenir célèbre.

Et les superfans sont même prêts à risquer leur vie pour atteindre un viaduc où Harry aurait eu son premier baiser.

Harry, 29 ans, était encore écolier à la Holmes Chapel Comprehensive School lorsqu’il est devenu célèbre, à 16 ans, sur X Factor en 2010.

Mais sa famille a finalement été chassée du village alors que les fans campaient régulièrement devant l’ancienne maison du chanteur.

Mais il y a eu des inquiétudes après qu’un nombre croissant de fans risquaient « la vie et l’intégrité physique » en marchant le long d’une route très fréquentée.

Il est de tradition pour les superfans de laisser des messages d’amour et de soutien sur la maçonnerie des colonnes, connue sous le nom de « Harry’s Wall ».

« Ces fans risquent leur vie et leurs membres en descendant l’A535 sur un sentier étroit et envahi par la végétation pour traverser la route et grimper sur un montant avec une forte pente de l’autre côté », selon le Holmes Chapel Partnership.

Le village a maintenant produit sa propre carte de la visite de deux milles – connue sous le nom de «village natal de Harry» – que le responsable des billets de la gare locale donne gratuitement.

Il a été lancé cet été après que les habitants craignaient que les fans ne se mettent en danger en marchant sur des sentiers étroits à côté des routes principales sans chaussée.

Les supporters du chanteur sont plutôt encouragés à se promener dans les quartiers résidentiels, puis à suivre la rivière Dane pour visiter le viaduc.

Lorraine Hughes, de Middllewich, à proximité, a déclaré: «C’est un charmant village, il n’a donc pas vraiment besoin d’un Harry Styles.

« S’il était envahi par les fans, ce serait dommage.

« J’aime venir prendre un café tranquille, alors je devrais peut-être dire à certains d’entre eux de s’en foutre ! »

L’homme de 69 ans a ajouté: « Mais sa musique ne me dérange pas. J’ai aimé One Direction aussi.

Pendant ce temps, Margaret Thompson, 72 ans, a déclaré: « Je ne veux pas que le village soit envahi ou gâté.

« Tant qu’il s’agit de petits groupes de fans, il ne devrait pas y avoir de problème. »

Le nouveau sentier passe par la boulangerie W Mandeville, où Harry avait l’habitude de servir des tartes et des pâtisseries derrière le comptoir avant de connaître le succès dans l’industrie de la musique.

Les fans peuvent voir son « chinois préféré » – le restaurant chinois Fortune City et le viaduc de Twemlow où il a écrit son nom dans le biopic One Direction « This is Us ».

Il passe également devant l’école primaire Hermitage, où Harry a commencé certains de ses premiers cours de musique lorsqu’il était enfant.

L’agent de billetterie de la gare, Graham Blake, 62 ans, dit qu’il ne pense pas que la venue des fans soit une mauvaise chose tant qu’ils suivent les chemins les plus sûrs.

Il a déclaré à MEN: « Cela met notre village sur la carte – j’ai dû créer une page Facebook pour tous les fans. Nous avons eu des visites de fans d’Uruguay, du Japon, de Colombie, du Canada et nous avons eu beaucoup de monde. d’Amérique visite.

« Il a des amis qui vivent ici, donc je sais qu’il revient quand il le peut.

« Tout le monde ici a du temps pour les fans et tout le monde ici a une histoire à propos de Harry – c’est un si petit village donc tout le monde se connaît. »

Judy Abdelikareem, 19 ans, de Göteborg, en Suède, a déclaré : « C’est comme une superstar, c’est pourquoi tout le monde vient lui rendre visite. J’ai toujours voulu venir à Holmes Chapel et signer le mur et maintenant je suis enfin là.