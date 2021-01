– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il y a des ustensiles de cuisine qui vous aideront … et puis il y a des ustensiles de cuisine excellents. Si vous avez à cœur ce dernier, vous avez de la chance: le meilleur ensemble que nous ayons jamais testé – l’ensemble Multiclad Pro en acier inoxydable de 12 pièces de Cuisinart – est en vente à un rabais énorme en ce moment sur Amazon.

Vendus régulièrement pour environ 299 $ sur Amazon, vous pouvez actuellement l’obtenir pour 239,99 $ lorsque vous vérifiez le code de coupon sous le prix ou jusqu’à épuisement des stocks. Bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons jamais vu – il a chuté aussi bas que 186,99 $ en septembre dernier – c’est toujours un meilleur rabais que nous avons vu depuis des semaines.

Nos évaluateurs ont testé chaque composant de cet ensemble de 12 pièces, de la sauteuse de taille moyenne, qui saisissait les cuisses de poulet à la perfection, à la grande marmite qui était idéale pour préparer des ragoûts, des soupes, des pâtes et plus encore pour toute la famille. Chaque pièce s’est avérée de très haute qualité grâce à sa construction à trois plis, qui assure la conductivité thermique, sans être trop lourde à manipuler, ce qui est venu grâce au noyau en aluminium anodisé. En fait, tout dans cet ensemble, jusqu’à ses poignées, a été conçu avec le confort en tête, ce qui en fait un choix solide pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur batterie de cuisine existante ou à se lancer dans le jeu de la cuisine.

Il résiste également aux taches et à la décoloration, va au four jusqu’à 550 degrés Fahrenheit et au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

L’ensemble comprend deux casseroles (1,5 et 3 pintes), une marmite de 8 pintes, une sauteuse moyenne de 3,5 pintes, deux poêles (8 et 10 pouces) et un cuit vapeur. Et, avec plus de 500 critiques élogieuses sur le site, il est clair que l’acheteur est d’accord avec notre évaluation positive – cet ensemble de batterie de cuisine offre vraiment le meilleur rapport qualité-prix.

