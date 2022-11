Notre avis vidéo sur le Nokia X30 est maintenant en ligne

Le Nokia de HMD Global a apparemment fini de jouer le jeu des spécifications avec ses concurrents chinois dans le milieu de gamme et a donc commencé à se concentrer davantage sur la durabilité et le « respect de l’environnement ». Le nouveau X30 est son téléphone le plus écologique à ce jour, en fait, incluant des matériaux recyclés et recyclables dans la mesure du possible, et n’incluant pas de chargeur dans la boîte. Vous bénéficiez également de trois ans de garantie et de support logiciel, vous utiliserez donc votre téléphone plus longtemps – du moins c’est l’idée.

C’est bien beau, mais à quoi ressemble ce téléphone dans la vraie vie ? HMD ne se concentre peut-être pas sur les spécifications, mais la plupart des acheteurs de téléphones de milieu de gamme le font, alors comment cela se passe-t-il lorsque nous déballons l’emballage respectueux de l’environnement ici ? C’est ce que nous nous sommes efforcés de découvrir grâce à notre examen approfondi complet, qui a récemment été publié – et nous pensons que ce n’est pas à manquer. D’un autre côté, si vous avez peu de temps, peut-être que notre revue vidéo fonctionnera mieux pour vous ? C’est tout juste sorti du four, dégustez-le ci-dessous !

À son prix actuel de 450 à 500 €, le Nokia X30 est une vente très difficile compte tenu de ce qu’il apporte à la table – un écran 90 Hz, le chipset Snapdragon 695 et une batterie de 4 200 mAh. Donc, nous supposons que HMD devait se concentrer sur autre chose que sur les spécifications, car si nous nous en tenons à celles-ci, il existe une tonne d’alternatives à meilleur prix.

Pourtant, le X30 est le téléphone le plus haut de gamme de Nokia cette année, même s’il est loin d’être le niveau phare. L’écran est correct (même si la concurrence a des rafraîchissements plus rapides), et le haut-parleur unique est également correct – mais Célibataire. Du point de vue logiciel, il s’agit d’un téléphone Android One, d’où vient la promesse de mise à jour de trois ans – cela devrait être à la fois trois ans de grosses mises à jour ainsi que des correctifs de sécurité. La qualité d’image de la caméra est un sac mélangé, bien que ce soit généralement le cas avec la plupart des milieu de gamme. Vous obtenez au moins OIS sur le capteur principal.