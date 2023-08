Notre attraction touristique est vandalisée par des Instagrammers idiots – nous voulons qu’ils restent à l’écart

WALKERS a été fustigé pour avoir écrit sur une pierre sur le plus haut sommet d’Angleterre et du Pays de Galles – juste pour « faire bonne figure » sur Instagram.

La pierre dressée emblématique sert de guide en orientant les visiteurs vers le sommet du mont Snowdon.

SMB

La pierre au sommet de la pierre est maintenant recouverte de graffitis[/caption]

Mais il a été laissé recouvert d’un marqueur permanent par les touristes atteignant le sommet du sommet également connu sous le nom de Yr Wyddfa dans le nord du Pays de Galles.

Les graffitis ont maintenant déclenché une réaction des écologistes qui appellent les visiteurs à respecter leur environnement.

Le père de Merseyside, Andy Rooke, qui a escaladé Snowdon pour collecter des fonds pour le Claire House Children’s Hospice, a dénoncé les personnes responsables des graffitis.

Andy a perdu son fils Charlie à cause de l’atrophie musculaire spinale et de la dépression respiratoire (SMARD) en 2020.

Il a posté sur Twitter : « Les gens ont maintenant mis des graffitis sur la pierre du sommet Yr Wyddfa/Snowdon ! Pourquoi les gens détruisent-ils tout ?

L’une des réponses au message d’Andy disait: «Les gens mettent toutes sortes de choses non naturelles dans des environnements de montagne sauvages qui ne devraient pas être touchés. Graffitis, monuments commémoratifs, énormes panneaux de direction.

D’autres ont également attaqué les personnes responsables des graffitis.

Un homme a déclaré: « C’est tellement dommage, je soupçonne que cela vient plus probablement de ceux dont le seul but est de dire » je suis allé au sommet « à leurs amis sur les réseaux sociaux pour » bien paraître « , par opposition à ceux qui aime sortir et apprécier la campagne.

Un autre a déclaré : « Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Faire cela dans une si belle région est vraiment époustouflant.

Dans le passé, certains marcheurs ont été accusés de laisser des excréments et autres déchets au sommet.

On pense que Yr Wyddfa est la montagne la plus fréquentée du Royaume-Uni, avec environ un demi-million de marcheurs atteignant le sommet chaque année.