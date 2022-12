“Notre armée reste pleinement prête” – La Corée du Sud annonce le lancement d’un missile nord-coréen

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont mené un exercice aérien conjoint.

La Corée du Nord a constitué un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux.

La Corée du Nord a tiré vendredi deux missiles balistiques à courte portée, a déclaré l’armée de Séoul, le dernier d’une récente vague d’essais d’armes violant les sanctions.

Cela a été une année de tests sans précédent par le Nord, y compris le lancement de son missile balistique intercontinental le plus avancé en novembre, le test de ce que Pyongyang dit être un nouveau moteur de fusée la semaine dernière, et affirme cette semaine qu’il a développé de nouvelles capacités pour prendre images de l’espace.

“Nos militaires ont repéré deux missiles balistiques à courte portée lancés par la Corée du Nord dans la mer de l’Est depuis la région de Sunan à Pyongyang vers 16h32 (07h32 GMT) aujourd’hui”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens, faisant référence au corps. d’eau également connue sous le nom de mer du Japon.

“Notre armée maintient une posture de préparation totale tout en coopérant étroitement avec les États-Unis tout en renforçant la surveillance et la vigilance.”

Les États-Unis et la Corée du Sud préviennent depuis des mois que Pyongyang s’apprête à effectuer son septième essai nucléaire.

Les deux pays ont organisé mardi un exercice aérien conjoint et déployé un bombardier stratégique américain B-52H dans la péninsule coréenne, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

Le bombardier lourd à longue portée faisait partie d’un exercice qui comprenait les avions à réaction les plus avancés des États-Unis et de la Corée du Sud, y compris les chasseurs furtifs F-22 et F-35.

Le lancement de vendredi est intervenu quelques heures après que la Maison Blanche a déclaré que Pyongyang avait livré des armes au groupe militaire privé russe Wagner.

Révélant la livraison jeudi, heure américaine, la Maison Blanche a qualifié Wagner de “rival” pour le pouvoir de la défense et d’autres ministères du Kremlin.

Le groupe Wagner est contrôlé par Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires autrefois appelé “le chef de Poutine” pour son travail de restauration de dîners pour le puissant dirigeant avant et après qu’il soit devenu président russe.

Dans un communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a nié avoir effectué une quelconque transaction d’armement avec la Russie, affirmant que l’histoire avait été “préparée par des forces malhonnêtes à des fins différentes”.

Malgré de lourdes sanctions internationales sur ses programmes d’armement, Pyongyang a constitué un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

La semaine dernière, la Corée du Nord a testé un “moteur à combustible solide à forte poussée”, les médias d’État le décrivant comme un test important “pour le développement d’un autre système d’arme stratégique de type nouveau”.

Tous ses ICBM connus sont à carburant liquide, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accordé une priorité stratégique au développement de moteurs à carburant solide pour des missiles plus avancés.

Sa puissante sœur a également insisté plus tôt cette semaine sur le fait que le Nord avait développé des technologies avancées pour prendre des images depuis l’espace à l’aide d’un satellite espion.

Kim a déclaré cette année qu’il souhaitait que la Corée du Nord dispose de la force nucléaire la plus puissante du monde et a déclaré que son pays était un État nucléaire “irréversible”.

La liste de souhaits qu’il a révélée l’année dernière comprenait des ICBM à combustible solide pouvant être lancés depuis la terre ou des sous-marins.

Le dernier test de moteur a été une étape vers cet objectif, mais on ne sait pas jusqu’où la Corée du Nord a progressé dans le développement d’un tel missile, ont déclaré des analystes.