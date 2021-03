Je suis content que mon appartement ait pu devenir le siège d’On Tech. Je me suis diverti avec des livres numériques et des vidéos en streaming, et je suis resté en contact sur des écrans avec mes amis et ma famille. J’ai choisi de faire des achats dans des entreprises locales en fonction de la possibilité de passer des commandes en ligne et de réserver une heure pour le ramassage. La technologie a aidé beaucoup d’entre nous à conserver des lambeaux de normalité lors d’une pandémie.

Voici trois choses que j’ai apprises au cours des 12 derniers mois: La technologie a montré son utilité en aidant les gens et les entreprises à gérer une crise. Nos vies de plus en plus numériques ont également créé de nouveaux problèmes qui seront difficiles à résoudre. Et les choses les plus importantes n’ont rien à voir avec la technologie.

La pandémie, qui a officiellement atteint la barre des un an jeudi, a montré à quel point nous avons besoin de technologie – mais aussi que ce n’est probablement pas la solution à nos plus grands défis.

Une grande question, comme mon collègue Steve Lohr l’a écrit cette semaine, est de savoir dans quelle mesure l’année dernière a changé de façon permanente les habitudes de travail et de consommation. (La réponse la plus honnête: qui sait?)

Les gens qui suivent la technologie et les habitudes des gens disent à peu près tous que la pandémie a inventé certains comportements numériques à l’improviste, mais qu’elle a surtout accéléré les tendances numériques qui avaient déjà percolé.





De plus en plus de gens ont appris à commander leurs produits d’épicerie en ligne, ont essayé et aimé les services de livraison de restaurant, ont été connectés avec des amis via des jeux vidéo, se sont habitués aux réunions sur Zoom et ont eu des rendez-vous avec leurs médecins par appel vidéo. Une grande partie de cela était par nécessité, mais il y avait des aspects utiles à la vie numérique. Les magasins, les studios de fitness et de nombreuses autres entreprises ont été contraints de s’adapter plus rapidement à ce que veulent les consommateurs.

J’espère que nous pourrons conserver le meilleur de ces nouveaux comportements et attitudes. Je crains également que ces avantages n’entraînent de profonds inconvénients – et que les avantages n’aient pas été partagés également.

C’est ma fureur éternelle que tant d’Américains, en particulier les Noirs et les Latinos et ceux qui vivent dans les zones rurales, ne peuvent pas accéder à Internet de chez eux. Et nous ne connaissons pas vraiment l’ampleur du problème.