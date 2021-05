«  Notre amitié se terminera ici  »: Duterte défie Pékin et dit qu’il ne retirera pas les navires des eaux contestées

S’exprimant dans un discours télévisé diffusé vendredi, le président Rodrigo Duterte a déclaré qu’il ne tiendrait pas compte des demandes chinoises et continuerait de faire pression pour la souveraineté sur les îles et les récifs de la mer de Chine méridionale.

«Nous avons une position ici et je tiens à le dire ici et maintenant à nouveau que nos navires là-bas … nous ne reculerons pas d’un pouce», Duterte a dit, ajoutant «Je ne me retirerai pas. Même si tu me tues. Notre amitié prendra fin ici.

En avril, la Chine a demandé aux Philippines de retirer ses navires des eaux contestées et a appelé Manille à «Arrêter les actions qui compliquent la situation et aggravent les conflits.»

Vendredi, Duterte a déclaré qu’il respectait la position de la Chine, mais a déclaré qu’il ne voulait pas d’ennuis ni entrer en guerre.

Le président a été largement critiqué pour ses relations étroites avec Pékin, mais a maintenu les revendications de Manille sur les îles et les récifs de la mer de Chine méridionale, annonçant en avril qu’il enverrait des navires de guerre dans la région.

Mercredi, le groupe de travail des Philippines pour la mer de Chine méridionale a signalé des incursions dans son territoire maritime par 287 navires de la milice chinoise. Cette année, Manille a fréquemment appelé Pékin à retirer ses navires conformément à une décision de 2016 de la Cour permanente d’arbitrage, qui a rejeté les revendications de la Chine sur le territoire et les îles qui s’y trouvent.

La semaine dernière, Duterte a fait sensation en suggérant que la décision ne signifiait rien et que c’était juste un « Morceau de papier » qu’il pourrait jeter.

Les îles et récifs de la mer de Chine méridionale ne sont pas seulement contestés par la Chine et les Philippines. Le Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie, Taïwan et Brunei revendiquent également le chevauchement de zones de la mer potentiellement riche en ressources.

