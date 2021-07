Avant le début du match, l’histoire est du côté de l’équipe à domicile qui a remporté la Coupe du monde à cinq reprises et des détenteurs actuels de la Copa America, qui se sont vu confier des responsabilités d’hébergement à la dernière minute.

La dernière édition du plus ancien tournoi international du monde devait être partagée conjointement par l’Argentine et la Colombie.

Mais alors qu’ils souffraient respectivement d’une propagation du virus et de troubles sociaux, les organisateurs de la Conmebol ont décidé de déplacer leur pièce maîtresse dans le plus grand pays du continent, qui souffre de ces deux problèmes.

Les cotes d’écoute de la compétition ont chuté au Brésil, qui n’a pas été aidée par un format étrange qui a vu les équipes se diviser en deux groupes de cinq avec une seule équipe éliminée avant que les autres ne se qualifient pour les huitièmes de finale.

De l’autre côté de l’Atlantique, les heures de coup d’envoi aux premières heures du matin après que les fans européens aient regardé l’Euro jusqu’à près de minuit n’ont pas non plus contribué à susciter l’intérêt.

Pourtant, tout le monde est ravi de ce que pourrait offrir une finale Brésil contre Argentine, dans ce qui est une autre tranche de la rivalité du football international.

Alors que l’Argentine n’a battu ses voisins qu’une seule fois en finale – dans ce tournoi, en 1937 – le Brésil a battu ses ennemis trois fois lors des finales de la Copa America 2004 et 2007, ainsi qu’une dernière danse de la Coupe des Confédérations 2005 en Allemagne.

Brésil v ArgentineNeymar v MessiLa confrontation que nous attendions et c’est en finale !#CopaAmericapic.twitter.com/5RSiM90Wjf – bet365 AUS (@bet365_aus) 7 juillet 2021

Malgré toute la tradition, ne nous leurrons pas sur ce qu’est le récit principal ici.

Ce sont Messi contre Neymar, qui viennent d’être élus meilleurs joueurs du tournoi et sont sans doute les deux meilleurs joueurs d’Amérique du Sud, sinon du monde.

Les anciens coéquipiers de Barcelone qui ont remporté le triplé sous Luis Enrique et ont formé le trident de première ligne « MSN » conquérant avec Luis Suarez qui était sans doute le plus grand que le sport ait jamais été.

Neymar ayant raté le parcours victorieux du Brésil il y a deux ans à cause d’une blessure, les deux hommes poursuivent leurs premiers grands honneurs avec leur pays malgré l’or olympique, et la star du PSG n’est que trop consciente des enjeux.

Dernier né de la tendance veule de ne pas choisir de vainqueur : la Conmebol sélectionne Neymar et Messi comme meilleurs joueurs communs de la Copa America. Décision prise quelques heures avant le coup d’envoi de la finale. #CopaAmericahttps://t.co/0FZ6N9zij4 – Andrew Downie (@adowniebrazil) 10 juillet 2021

« Messi est, comme je l’ai toujours dit, le meilleur joueur que j’aie jamais vu jouer et c’est un grand ami. Mais maintenant nous sommes en finale, nous sommes rivaux. Je veux gagner et je veux vraiment gagner ce titre, qui serait ma première Copa America », il a dit aux journalistes.

« Messi est à la recherche de son premier titre avec l’équipe nationale depuis de nombreuses années, et chaque fois que nous [Brazil] ne sont pas présents au tournoi, je l’ai encouragé. C’est ce que [I did] lors de la finale de la Coupe du monde 2014, face à l’Allemagne.

« Maintenant, le Brésil est en conflit, donc notre amitié est en jeu. Le respect entre nous est toujours grand mais un seul peut gagner.

« Quand vous êtes ami avec quelqu’un, il est difficile d’oublier l’amitié que vous avez – mais, par exemple, lorsque vous jouez à des jeux vidéo avec un ami, vous voulez quand même le battre. Ce sera la même chose samedi. »

Neymar : Messi est un grand ami, mais maintenant nous sommes en finale, notre amitié est en jeu ! 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/uUsjOTQ1lu – Objectif (@goal) 9 juillet 2021

Compétiteur en série qui déteste perdre, Messi mettra les subtilités de côté au coup d’envoi dans la recherche d’une conquête longtemps insaisissable avec L’Albiceleste, après avoir subi le chagrin au dernier obstacle à pas moins de quatre reprises – trois en Copa (le premier au Brésil) et une fois en Coupe du monde sur le terrain même où se déroulera la finale.

« J’échangerais tous mes souliers d’or contre un trophée pour l’Argentine », il aurait avoué sa compatriote journaliste Veronica Brunati lors de la préparation de la compétition.

Et avec quatre buts et cinq passes décisives – le meilleur de tous les joueurs – il a certainement joué comme ça.

Non seulement il cherche à imiter le regretté Diego Maradona en apportant le bonheur à son peuple, mais il y a aussi leur sécheresse plus large de 28 ans après des triomphes consécutifs en 1991 et 1993 avec des gens comme Diego Simeone et Gabriel Batistuta.

❌ Finale de la Copa America 2007 : 3-0 contre le Brésil❌ Finale de la Coupe du monde 2014 : 1-0 contre l’Allemagne❌ Finale de la Copa America 2015 : 4-1 contre le Chili (plumes)❌ Finale de la Copa America 2016 : 4-2 contre le Chili (plumes) Messi pourrait remporter son premier tournoi international majeur alors que l’Argentine affronte le Brésil ce soir. pic.twitter.com/mD5a2tS8TC – William Hill (@WilliamHill) 10 juillet 2021

A 37 ans lors de la prochaine remise des gaz en 2024, ce pourrait être sa dernière Copa. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il y en a aussi beaucoup au Brésil qui lui souhaitent du succès.

Il compte de nombreux fans à travers les lignes ennemies qui aimeraient voir le numéro 10 mettre l’une des grandes taches de son record au lit une fois pour toutes.

« Ils l’admirent, ils l’adorent », a écrit l’actuel entraîneur du Sao Paulo FC et ancien attaquant Hernan Crespo dans une chronique du journal national La Nacion.

Mais il y a aussi des facteurs compliqués à portée de main. Les opposants au président, Jair Bolsonaro, ne veulent pas non plus voir le Brésil remporter une coupe qui, selon eux, n’aurait jamais dû être contestée – pourtant il a défendu – alors que le nombre de morts de Covid dans leur pays dépasse les 530 000.

🎙MÁRIO ZAGALLO : « Je pense qu’un Brésilien peut soutenir l’Argentine dans un match entre l’Argentine et le Chili, mais un Brésilien qui soutient l’Argentine contre nous ? Ils doivent aller dans un asile. pic.twitter.com/JmDqnHxWG8 — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) 9 juillet 2021

Cela mis à part, le légendaire Mario Zagallo – qui a remporté la Coupe du monde aux côtés de Pelé en ’58 et ’62, puis l’a dirigé vers le trophée en 1970 alors qu’il était directeur adjoint à USA ’94 – n’est pas impressionné.

« Je pense qu’un Brésilien peut soutenir l’Argentine dans un match entre l’Argentine et le Chili. Mais un Brésilien qui soutient l’Argentine contre nous ? » Il a demandé.

« Ils doivent aller à l’asile. »