Notre alliance américaine pourrait-elle survivre à une autre présidence Trump ? J’ai demandé à Caroline Kennedy

Il y a deux ans, 44 % des Américains affirmaient que l’alliance avec l’Australie rendait les États-Unis plus sûrs. Cela a depuis bondi de 14 points à 58%, un record, selon un sondage commandé par le centre d’étude de Green. Ceci est, sans aucun doute, le reflet des craintes des Américains envers la Chine et une appréciation d’AUKUS. Chargement L’ambassadeur Kennedy cite deux raisons pour lesquelles la région du Pacifique est la plus importante. L’un est son importance stratégique. Biden a déclaré que l’Amérique était « en compétition avec la Chine et d’autres pays pour gagner le 21e siècle ». Pourquoi l’Australie et le Pacifique sont-ils importants pour cette compétition ? L’histoire de la famille de Kennedy dans les Salomon aide à éclairer. L’armée impériale japonaise a occupé les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour isoler l’Australie de ses amis et alliés. Cela aurait deux conséquences essentielles. Cela retirerait l’Australie de la guerre et priverait les États-Unis de la possibilité d’utiliser l’Australie comme base d’opérations contre le Japon. C’est pourquoi l’Amérique a commencé son offensive contre le Japon dans les Salomon, la bataille de Guadalcanal, du nom d’une des îles du groupe des Salomon.

La géographie ne change pas. L’Australie et le Pacifique sont tout aussi centraux dans l’effort américain d’aujourd’hui pour « gagner le 21e siècle ». Comme le Japon impérial avant elle, la Chine cherche aujourd’hui à dominer les îles du Pacifique qui chevauchent les lignes de vie commerciales et militaires de l’Australie. Chargement L’Australie doit contrer ces efforts pour sa propre survie. Et les États-Unis, qui envisagent à nouveau d’utiliser l’Australie comme base pour des opérations militaires dans une éventuelle guerre du Pacifique, sont déterminés à l’aider. Le directeur du programme de sécurité internationale du Lowy Institute, Sam Roggeveen, craint que cela ne fasse de l’Australie une cible plus importante pour les missiles chinois : « L’Australie a pris la décision d’amener les forces de combat américaines et sa stratégie militaire pour combattre la Chine sur nos côtes », écrit Roggeveen dans la dernière édition du Affaires étrangères australiennes journal. « Nous avons également choisi de construire nos propres capacités militaires qui sont conçues expressément pour contribuer aux opérations américaines visant à vaincre la Chine. Ces décisions fatales menacent d’entraîner l’Australie dans une guerre qui n’est pas au cœur de nos intérêts de sécurité et qui pourrait se terminer par une catastrophe nucléaire.

La réponse de Kennedy ? « L’Australie investit dans sa propre défense et, je pense, pense également que la dissuasion est le moyen le plus efficace de préserver la paix et la stabilité », nous dit-elle. « Rien n’est inévitable et je pense que nos deux gouvernements croient que sécuriser leurs propres défenses respectives, renforcer l’alliance et notre capacité à travailler ensemble est la meilleure façon de préserver la paix. » Chargement Ainsi, les Salomon ont été un point tournant dans l’histoire du monde. Est-ce encore, demandons-nous à Kennedy ? « Je ne sais pas – [pause] – encore. » Lors d’une récente visite, elle a rencontré le Premier ministre des Salomon, Manasseh Sogavare. Sogavare avait auparavant alarmé Canberra, Washington et de nombreuses capitales entre les deux lorsqu’il avait signé un accord de sécurité avec Pékin. Kennedy a déclaré qu’elle était sortie de sa rencontre avec Sogavare rassurée sur le fait qu’il souhaitait travailler avec les États-Unis. La deuxième raison pour laquelle Kennedy nomme pour la centralité du Pacifique est le changement climatique. Ses effets sont frappants dans le Pacifique, dit-elle. « L’île où mon père a nagé est maintenant composée de deux îles à cause de la montée du niveau de la mer. Il est définitivement temps que ces nations reçoivent du soutien et de l’aide et que nous écoutions et essayions d’apprendre de leur expérience et d’empêcher que ce genre de crise climatique ne se produise dans plus d’endroits.

Mais, bien sûr, le spectre de Donald Trump plane sur tout ce que fait l’administration Biden, sur tous ses plans avec ses alliés. Biden croit aux alliances et il croit à la nécessité d’agir sur le réchauffement climatique. Il y a peu de preuves que Trump croit en l’un ou l’autre. En tant que président, Trump a joué publiquement avec l’abrogation des obligations conventionnelles de l’Amérique envers ses alliés de l’OTAN. Lorsque Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, la première réponse de Trump a été : « Génie ! Illustration : Jean Shakespeare. Crédit: Trump a dit du dictateur chinois Xi Jinping : « Intelligent, brillant, tout est parfait. Il n’y a personne à Hollywood comme ce type. Trump, agent du chaos, est à nouveau le candidat tête de liste à l’investiture républicaine pour la présidence. Il présente sûrement un risque important pour les alliés dépendant du soutien américain ?

Pas selon Kennedy : « Je pense que la politique étrangère historiquement, et certainement maintenant et certainement dans cette région, bénéficie d’un réel soutien bipartite. Je suis convaincu que l’Australie devrait pouvoir compter sur nous. Chargement Il y a actuellement deux délégations du Congrès américain en Australie, qui participent au dialogue annuel sur le leadership australo-américain. Les deux sont bipartites et portent à peu près le même message. Interrogé sur la fiabilité de Trump en tant qu’allié, le républicain Mike Gallagher, président du comité de la Chambre des États-Unis sur la Chine, a déclaré vendredi à l’ABC : « Quiconque occupera la présidence, il restera le réservoir profond de soutien à l’alliance américano-australienne. Je suis convaincu qu’avec les républicains et les démocrates travaillant ensemble, nous pouvons faire ce qui est nécessaire pour livrer AUKUS. Et un ancien chef de cabinet adjoint de Trump, Emma Doyle, m’a dit la semaine dernière qu’il tenait beaucoup à l’Australie : « Je me souviens qu’il a organisé un dîner d’État pour le Premier ministre australien. [Scott Morrison] et c’était incroyablement émouvant. Je pense qu’il voit le sens de préserver l’alliance.