Les aficionados d’architecture et de culture de Surat à Patna et de Delhi à Bengaluru ont déclaré dimanche leur amour pour les bâtiments patrimoniaux le jour de la Saint-Valentin.

Leur date idéale est un monument historique et se battre pour sauver de tels monuments les excite tellement, ce qui est sans précédent.

Vaibhav Maini, originaire d’Allahabad, est un professionnel de l’informatique, mais son cœur bat pour les vieux bâtiments de sa ville.

«J’ai étudié au St Joseph’s College, puis au Ewing Christian College, puis à l’Université d’Allahabad. Tous ont des bâtiments patrimoniaux. Je crois qu’inconsciemment j’étais déjà entré dans la zone.

«De plus, mes parents gardent vraiment avec soin les vieux livres, cartes postales et photographies. Donc, cela a également contribué à la passion », a-t-il déclaré à PTI.

Maini, une vingtaine d’années, a déclaré que pour les amoureux du patrimoine comme lui, une date idéale est un moment de calme avec un ancien monument préféré.

Interrogé sur ses bâtiments patrimoniaux préférés à Allahabad, il a répertorié le bâtiment du Muir Central College sur le campus de l’Université Allahabad, la cathédrale All Saints et le mémorial Thornhill Mayne ou la bibliothèque publique d’Allahabad.

«Mais, cet amour n’est pas facile. Il y a plusieurs chagrins … J’essaie toujours de persévérer. Même regarder les restes squelettiques du vieux château de Lowther (Darbhanga House), ou de la Government House de l’ère britannique utilisée comme école de médecine, avec des regards changés au-delà de la reconnaissance, est une douleur quotidienne », a-t-il déclaré.

«Notre aventure avec ces vieux bâtiments dure toute la vie», a-t-il déclaré.

Il en va de même pour Prakash Hathi, qui dirige la fondation Dharohar India à Surat, une ville chargée d’histoire.

Le nouvel an cette fois, sa fondation a publié un journal pour commémorer le 150e anniversaire de la tour de l’horloge de Surat tout en célébrant d’autres patrimoines culturels matériels et immatériels de la ville.

«L’amour que j’ai pour Surat et le sentiment avec lequel nous faisons des marches du patrimoine et d’autres événements est que nous devons sensibiliser les gens à leur patrimoine et les impliquer. Ce que nous faisons ne peut porter ses fruits que lorsque les gens participent et s’approprient », a-t-il déclaré.

À Patna, Neel Madhav, 21 ans, journaliste indépendant, est en train d’écrire un article sur le patrimoine ferroviaire de Jamalpur, une ancienne ville ferroviaire du district de Munger au nord du Bihar.

«Je me soucie du patrimoine car nous sommes la somme totale de notre héritage du passé. En tant qu’individus, nous ne pouvons pas exister seuls et les structures physiques autour de nous construites au fil des générations ont une incidence sur nous, que la société moderne le reconnaisse ou non », a-t-il déclaré.

À l’occasion de la Semaine du patrimoine mondial le 25 novembre, Madhav s’était rendu de Khagaria, son village ancestral, à Patna pour assister à une marche organisée par Save Historic Patna Collectorate, une initiative citoyenne visant à sauver le monument de l’époque hollandaise de démolition.

«Je crois aux gens qui se battent pour le patrimoine. La campagne Save Historic Patna Collectorate est en cours depuis cinq ans. L’année dernière, ils avaient organisé le «V Day with Collectorate» pour attirer les populations locales vers leur patrimoine. Je suis fier de faire partie de ce mouvement depuis ses débuts », a-t-il déclaré.

L’architecte Yashaswini Sharma, basé à Bengaluru, qui publie sur les réseaux sociaux pour éduquer et motiver les gens à la préservation du patrimoine, a déclaré: «C’est la compréhension de notre passé qui nous aide à créer un avenir meilleur».

«Lorsque le bâtiment asiatique de Bengaluru, le bazar de Lansdowne et le marché Devaraja de Mysore ont été immédiatement menacés de démolition, cela nous a brisé le cœur. Nous nous soucions du patrimoine, et ce sont des moments de frustration. Mais c’est l’amour éternel pour le patrimoine qui nous fait avancer », a-t-elle déclaré.