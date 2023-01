Notre Ace nageait avec des tortues pendant des vacances de rêve, mais quelques jours plus tard, il était mort d’une horrible maladie – nous voulons qu’il rentre à la maison

LA famille au cœur brisé d’un garçon britannique décédé à la Barbade a déclaré qu’elle devra attendre trois semaines angoissantes pour le ramener à la maison.

Quelques jours seulement après avoir nagé avec des tortues lors de vacances de rêve dans les Caraïbes, Ace Rewtastle, huit ans, a soudainement reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë et de mort cérébrale.

Ace, huit ans, est décédé tragiquement après être tombé malade en vacances à la Barbade Crédit : document familial

La mère d’Ace, Amber, a rendu hommage à son “bébé chéri” Crédit : document familial

Ace et son oncle Joey Crédit : document familial

Sa mère, Amber Field, et son père, David, ont tous deux pris la décision dévastatrice de désactiver son assistance respiratoire avant que les patrons des hôpitaux de la Barbade n’interviennent.

Amber, 30 ans, avait supplié les médecins de “le laisser se reposer” alors qu’elle était assise au chevet de son fils alors qu’il était en état de mort cérébrale.

Elle a dit que “la nature a suivi son cours” et que le petit Ace est décédé tragiquement samedi.

Mais l’oncle d’Ace, Joey, a déclaré à The Sun Online qu’Amber devra désormais rester sur l’île pendant des semaines après que l’hôpital a demandé une autopsie.

Le jeune homme de 28 ans a déclaré que sa sœur désemparée voulait juste ramener son fils au Royaume-Uni pour le reposer.

Il a déclaré à The Sun Online: “Ils ont maintenant décidé de faire une autopsie sur Ace, nous envisageons donc encore deux à trois semaines avant son retour à la maison.

“C’est juste horrible la façon dont ils ont été traités. C’est juste bizarre comment ils l’ont géré.

“C’est faux. Ils en ont assez traversé.

“Amber veut juste le ramener à la maison et lui donner l’envoi qu’il mérite.”

Ace s’était envolé pour l’île des Caraïbes avec sa famille le 21 décembre pour passer Noël au paradis – mais il est soudainement tombé malade le 3 janvier.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une suspicion de méningite après avoir développé une éruption cutanée – mais il a ensuite reçu un diagnostic de cancer dévastateur.

La famille, de Portsmouth, s’est immédiatement précipitée pour collecter des fonds pour le ramener sur un vol médicalisé, récoltant plus de 100 000 £.

Mais Ace s’est détérioré et a subi une crise, provoquant une hémorragie cérébrale catastrophique.

Il n’a jamais repris conscience et le lendemain, il a été plongé dans un coma artificiel et déclaré en état de mort cérébrale avant de mourir.

Dans un message déchirant, Amber a déclaré : “Ace se repose maintenant.

“Il n’y a pas d’empreinte trop petite pour laisser une empreinte dans ce monde.

“Bonne nuit Acey Pops, aujourd’hui la nature a suivi son cours, tu es toute mon existence et je t’aimerai et je me souviendrai de toi jusqu’à mon dernier souffle.

“Fais un gros câlin à nounou Pat de ma part et on te ramène à la maison mon bébé chéri.”

Joey a déclaré à The Sun Online : “Il n’y a pas de mots pour cela.

“J’étais si proche d’Ace. Il était comme un fils pour moi. C’était un petit garçon affectueux, attentionné et effronté.”

Les médecins ont dit aux parents d’Ace que leur fils n’avait aucune chance de se remettre de la crise.

Mais ils se sont retrouvés dans une bataille avec le gouvernement de la Barbade pour le droit de désactiver son assistance respiratoire et de ramener son corps au Royaume-Uni pour y être inhumé.

La loi dans le pays des Caraïbes stipule qu’une machine de survie ne peut pas être éteinte s’il y a un battement de cœur.

Un GoFundMe mis en place pour Ace a maintenant collecté plus de 120 000 £.