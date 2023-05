Notley organise un rassemblement, l’UCP annonce une promesse de financement dans les derniers jours des élections

La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a organisé un grand rassemblement au centre-ville de Calgary samedi matin, tandis que sa rivale des conservateurs unis n’avait prévu aucun événement public ce week-end après un dernier discours aux électeurs un jour plus tôt.

Le jour des élections est le lundi.

Notley a déclaré à des centaines de partisans enthousiastes, qui se sont alignés autour du pâté de maisons pour participer à l’événement, que son parti offrait la meilleure façon de bâtir un avenir meilleur pour les Albertains.

« Le NPD de l’Alberta partage votre amour pour cette grande province – l’ambition imposante de nos villes, la sauvagerie sauvage de nos paysages et la chaleur de notre peuple », a-t-elle déclaré samedi.

« Les Albertains sont compatissants, travailleurs et honnêtes et vous méritez un gouvernement qui respecte ces valeurs. »

Notley a déclaré que de nombreux résidents ne faisaient pas confiance à l’UCP ou à sa dirigeante Danielle Smith pour le faire.

« Elle veut s’attaquer à mon record. Je suis fière de mon record », a-t-elle déclaré sous les applaudissements. « Mon record, notre record, c’est plus d’emplois, de meilleurs soins de santé et une réduction de moitié de la pauvreté des enfants. »

Smith a déclaré vendredi qu’elle viserait à réduire le niveau de polarisation politique en Alberta si son parti gagnait ce qui a été une course serrée et souvent amère.

Elle a fait ces remarques lors de sa dernière conférence de presse avant le jour des élections.

ANNONCE UCP

Deux candidats UCP de Calgary, Nicholas Milliken et Mike Ellis, ont tenu une conférence de presse plus tard samedi matin devant un terrain de jeu du sud-ouest de Calgary pour annoncer des soutiens abordables en santé mentale pour les enfants, les jeunes et tous les Albertains.

S’il est réélu, l’UCP promet 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour construire quatre nouveaux centres de bien-être mental pour les jeunes afin de fournir des traitements en santé mentale et en toxicomanie aux jeunes de moins de 18 ans.

Il prévoit également de tripler le nombre de salles de classe en santé mentale, passant des 20 actuellement en cours de développement à 60 dans toute l’Alberta.

Les équipes de classe spécialisées aident les élèves ayant des besoins complexes et comprennent une infirmière, un travailleur social, un psychologue scolaire, un orthophoniste et un ergothérapeute.

« En identifiant et en répondant à ces préoccupations, les individus précoces sont plus susceptibles de développer des mécanismes d’adaptation sains, de gérer efficacement leurs symptômes et de mener une vie épanouissante », a déclaré Ellis, qui était ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence lorsque le bref a été déposé.

« Une intervention précoce peut également réduire le risque de développer d’autres troubles de santé mentale et de toxicomanie qui peuvent conduire à une vie de crime ou de troubles sociaux. »

Il y avait aussi une déclaration du candidat de Lethbridge UCP, Nathan Neudorf, selon laquelle son gouvernement s’efforcerait de réduire la criminalité et les troubles, tout en soutenant la santé mentale et la toxicomanie.

Samedi était également le dernier jour du vote par anticipation, qui se termine vers 20 heures.

Plus de 655 000 personnes avaient déjà voté cette semaine à midi heure locale samedi. C’est comparable aux 696 000 qui ont voté au début des élections générales de 2019.

Les bureaux de vote seront ouverts lundi de 9h à 20h



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 mai 2023.