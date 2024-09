Notions de base sur les ordinateurs

Vendredi 20 septembre, 13h30-16h30

En ligne

La plupart d’entre nous ont déjà utilisé un ordinateur, que ce soit pour l’école, le travail ou pour se divertir, mais combien d’entre nous ont réellement eu recours à un expert pour nous apprendre à l’utiliser ? Lorsque l’un de vos appareils informatiques tombe en panne, avez-vous du mal à comprendre pourquoi ? Peut-être faites-vous une recherche sur Internet dans l’espoir que quelqu’un d’autre qui a rencontré exactement le même problème que vous ait trouvé une solution qui fonctionne également pour vous. Il n’est pas nécessaire que ce soit (tout à fait) ainsi. Cette conférence ne vous apprend pas à tout dépanner, mais vous donne un aperçu de la manière dont les médias, les programmes et les données sont codés et utilisés par les ordinateurs afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi les ordinateurs se comportent comme ils le font et résoudre certains de vos problèmes avec plus d’efficacité et moins de frustration. Nous vous proposons un aperçu accessible du fonctionnement d’un ordinateur, en examinant son historique et en le décomposant pour expliquer les composants individuels, avant de mettre en évidence certains des compromis à prendre en compte lors de l’achat d’un ordinateur. Nous vous fournissons des conseils pratiques, simples et exploitables sur la sécurité numérique et vous montrons quelques « astuces de pro » sur la façon de tirer le meilleur parti de votre poste de travail, de votre téléphone ou de tout autre appareil que vous utilisez. Que vous ayez beaucoup ou peu d’expérience dans l’utilisation de votre technologie numérique, si vous souhaitez apprendre à utiliser vos appareils plus efficacement, cet atelier est pour vous !

Inscrivez-vous à : https://www.acenet.training/ cours

Présenté par ACENET