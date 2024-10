Notion travaille sur une nouvelle application de messagerie

Après le lancement réussi du calendrier, Notion a commencé à développer une application de messagerie. L’application s’appellera Notion Mail et proposera des paramètres flexibles. C’était signalé par Le bord.

L’entreprise prévoit de lancer l’application de messagerie « début 2025 ». Au moment du lancement, il sera déjà intégré aux comptes Google et Gmail. L’application sera également disponible sur iPhone et Android.

Vous pouvez également demande à mettre en attente pour rejoindre le test en mode aperçu.

Les utilisateurs pourront utiliser Notion AI pour organiser, archiver ou rédiger automatiquement des e-mails sur la base d’échantillons textuels. L’IA pourra planifier des rendez-vous pour vous grâce à l’intégration du calendrier, ainsi que vous aider à rédiger rapidement des e-mails personnalisés.

En plus du courrier électronique, Notion a lancé un nouvel outil Forms qui peut être utilisé pour mener des enquêtes, similaire à Google Forms. La société introduit également davantage de moyens de personnaliser les mises en page et de nouvelles capacités d’automatisation. Notion a également mis à jour son marché, où les gens peuvent vendre et acheter des modèles.