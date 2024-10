Notion présente son application de messagerie

Notion a ouvert une liste d’attente pour sa prochaine offre Notion Mail basée sur Skiff, un élément clé de sa stratégie « futur du travail ».

« Nous prévoyons de lancer officiellement Notion Mail début 2025. » le site Notion explique. « Notion Mail s’intégrera de manière transparente aux comptes Google et Gmail dès le lancement initial. Ce sera [also] sera disponible sur les appareils iPhone et Android en 2025. »

Notion Mail fait suite à la sortie de Notion Calendar en janvier et, comme son prédécesseur, il est basé sur une acquisition, en l’occurrence son lien de février avec Skiff, qui vendait un client de messagerie axé sur la confidentialité appelé Skiff Mail.

Les détails sont légers. Mais sur la base des captures d’écran fournies par Notion, Notion Mail utilise la même apparence minimaliste que le client principal de Notion, et la société promet une personnalisation ainsi qu’une organisation, un archivage et des brouillons automatiques de la boîte de réception. Il comportera des raccourcis et des réponses rapides. Et il utilisera l’IA pour gérer la planification et les suivis, les suggestions de contenu des messages, etc.

En tant qu’utilisateur fidèle de Notion, je suis bien sûr intéressé par ce qu’ils font ici et je me suis inscrit sur la liste d’attente. Mais Notion Mail entrera sur un marché encombré de clients et de services de messagerie très appréciés de Google, Microsoft et de tiers. Il sera intéressant de voir si cela progresse dans ce domaine.

Vous pouvez vous inscrire à la liste d’attente Notion Mail sur le site Web de Notion.