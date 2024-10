Notion crée une application de messagerie super personnalisable

Après avoir lancé des applications de calendrier plus tôt cette année, Notion est prêt à s’attaquer aux e-mails avec une application entièrement personnalisable lancée l’année prochaine. Tout comme les autres outils de Notion, la société affirme que Mail « distillera le courrier électronique jusqu’à ses éléments de base », vous permettant de créer une boîte de réception avec des vues, des mises en page et des actions adaptées à vos préférences.

Notion prévoit de lancer son application Mail « début 2025 » et elle s’intégrera aux comptes Google et Gmail au lancement. Il sera également disponible sur les appareils iPhone et Android. L’application Notion Mail est actuellement en version préliminaire, mais vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour y accéder depuis Le site de Notion .

En plus d’une nouvelle application Mail, Notion a lancé un nouvel outil Forms que vous pouvez utiliser pour collecter des réponses, un peu comme Google Forms. Notion déploie également davantage de moyens de personnaliser les mises en page et une nouvelle automatisation qui vous permettra de notifier les personnes via Gmail. Notion a également lancé une mise à jour de son marché, où les gens peuvent vendre et acheter des modèles Notion.