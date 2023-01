Nothing’s Phone (2) obtient deux confirmations majeures dont nous avions besoin

Après avoir vaguement suggéré que Nothing pourrait un jour, peut-être, quand le moment sera venu, lancer un téléphone aux États-Unis, le PDG de Nothing, Carl Pei, a finalement confirmé plus de détails sur les plans. Nothing lance en effet le Nothing Phone (2) plus tard cette année aux États-Unis.

Dans une interview avec InversePei a parlé davantage des projets américains de son entreprise, qualifiant le téléphone (2) d’offre “premium” qui arriverait en 2023. Il a réitéré les raisons de ne pas apporter le téléphone d’origine (1), nous rappelant une fois de plus qu’ils étaient trop petits d’une entreprise qui ne voulait pas dépenser pour entrer sur ce marché, que le lancement d’écouteurs les a d’abord aidés à évaluer l’intérêt, et que le système de transporteur américain est wack. OK, il ne l’a pas appelé ainsi, mais vous pouvez dire qu’il adorerait crier à quel point les transporteurs américains et leurs systèmes de certification sont ennuyeux. Je le ferais si j’étais à sa place.

En dehors du téléphone (2) étant “premium”, Pei n’a pas mentionné grand-chose d’autre. Il pense toujours que Nothing peut offrir une alternative intéressante à Samsung et Apple car son entreprise est jeune et mobile et peut essayer des choses, alors que ces deux vieilles têtes doivent jouer la sécurité. Il n’a probablement pas tort dans cette idée, mais je me demande si des lumières fantaisistes et un système d’exploitation trop simple n’ont qu’une telle portée. Rien n’a vraiment besoin d’apporter quelque chose de spécial avec un téléphone ici qui n’inclut pas seulement un prix décent et des pièces vieilles de plusieurs années.

Un domaine sur lequel je pense que Pei dit tout ce qu’il faut est le développement logiciel et interne. Il n’hésite pas à admettre que Nothing avait une si petite équipe avec Phone (1) qu’ils ont dû externaliser une grande partie du logiciel. La société a maintenant embauché suffisamment (elle est passée de 200 à 400 personnes au total, dont 100 sur mobile) pour avoir entièrement développé Android 13 en interne et fera probablement de même pour son prochain téléphone. Ce sont de grands changements qui devraient conduire à une meilleure expérience globale du matériel au logiciel.

Dans une autre nouvelle, Pei a suggéré que leur premier magasin de détail au Royaume-Uni connaît déjà un tel succès qu’ils souhaitent ouvrir davantage de magasins physiques dans le monde entier. Cela semble être un moment étrange pour se développer dans le commerce de détail physique, mais bon, essayez-le. Je suis tout à fait pour quelqu’un qui cherche à réussir dans un endroit où d’autres ont échoué.

Pour récapituler, le téléphone (2) arrive aux États-Unis cette année et ce sera un appareil plus haut de gamme que le téléphone (1). Espérer le meilleur.