Nothing’s Phone (1) arrive aux États-Unis dans une “adhésion” bêta étrange

Rien ne l’a fait – le téléphone (1) peut être acheté aux États-Unis dans le cadre d’un nouveau programme bêta “Membership”.

Après quelques taquineries déroutantes sur un lancement lié aux États-Unis en décembre, Nothing a ouvert des commandes pour son téléphone (1) aux États-Unis et cela vous coûtera 299 $. Ils l’appellent “Nothing OS 1.5 Beta Membership” et “Nothing Beta Membership” pour une raison quelconque, ajoutant à la confusion précédente que j’ai déjà mentionnée.

Ce n’est pas vraiment un programme d’adhésion pour autant que je sache. Tout ce que vous faites est d’acheter le téléphone (1) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en noir pour 299 $. Il est livré avec Nothing OS 1.5, qui est Android 13. Et vous pouvez ensuite l’utiliser aux États-Unis. Comme, il n’y a pas d’élément d’adhésion à cela où vous obtenez des avantages mensuels ou annuels ou quoi que ce soit que vous associez généralement à une adhésion. Vous achetez vraiment le téléphone pour 299 $ et vous l’utilisez aux États-Unis.

Rien n’est nécessaire pour se détendre.

Dans cet esprit, Nothing n’a confirmé dans aucun des détails de “l’adhésion” que ce téléphone fonctionnera très bien aux États-Unis. La prise en charge officielle par l’opérateur du Nothing Phone (1) aux États-Unis, même sous ce système d’exploitation 1.5 et Android 13, est la suivante :

Opérateur : AT&T Bandes LTE : 2/4/5/12/17/26/66

Bandes 5G : non prises en charge Opérateur : T-Mobile Bandes LTE : 2/4/5/12/26/66

Bandes 5G : N5/N41 Opérateur : Verizon Bandes LTE : 2/4/5/66

Bandes 5G : non prises en charge

Cela ne fonctionnera donc pas sur la 5G chez Verizon ou AT&T. Et T-Mobile utilise-t-il encore n5 pour la 5G ? Leur site ne le dit pas. Rien ne voulait dire n71 ?

Que devez-vous savoir d’autre avant d’acheter le jeu de lumières pour téléphone de Nothing ?

Le téléphone n’est pas un téléphone “bêta” et est une unité de vente au détail appropriée, comme vous l’achèteriez au Royaume-Uni

Rien “ne sera pas tenu responsable du dysfonctionnement” de celui-ci, car il exécute un logiciel bêta

Les limites du téléphone incluent les dysfonctionnements potentiels des applications (Google Wallet, Netflix et YouTube)

Vous voulez acheter une autre version du téléphone, comme la blanche ? Ne peut pas. Ce modèle noir 8-128 Go est désigné pour ce programme

Le téléphone peut être retourné dans les 14 jours s’il ne vous convient pas

Prêt à tester le premier téléphone de Nothing ? Vous pouvez l’acheter à Le site de rien.