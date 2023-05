Nothing’s Next Phone arrive en juillet

La longue campagne teaser pour Rien Téléphone 2 continue, cette fois avec Carl Pei faisant une interview avec Forbes. Dans l’interview, le prochain téléphone 2 est discuté, des comparaisons avec l’iPhone sont faites et un mois est prévu pour le lancement du téléphone.

Rien n’a annoncé via l’interview que Nothing Phone 2 sera lancé en juillet, ce qui est un peu plus précis que le calendrier « d’été » qui nous a été fourni plus tôt ce mois-ci. La seule spécificité de l’appareil qui a été partagée est la taille de la batterie : 4 700 mAh, une augmentation par rapport aux 4 500 mAh de l’année dernière. Si vous en voulez plus, nous savons également qu’il exécutera un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 fabriqué par Qualcomm.

S’exprimant sur la conception matérielle transparente, Pei mentionne que «Nous avons remarqué de nombreux concepts en ligne inspirés de nos produits, ce qui témoigne de leur influence. De plus, nous avons observé quelques marques établies suivre la voie que nous avons tracée avec notre identité de conception transparente. »

Nintendo aimerait un mot, Carl.

Ce à quoi nous pensons qu’il fait référence, ce sont les Beats Studio Buds, qui sont proposés dans une option transparente. Possible que Beats se soit inspiré des Nothing Buds ? Bien sûr, nous leur donnerons cela, mais j’ai envie de prétendre que rien n’est l’entreprise qui fait du matériel transparent pionnier, c’est un peu exagéré. Il existe depuis un certain temps.

Juillet. Téléphone transparent 2. Batterie plus grande. Prime.

