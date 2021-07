Nothing’s Ear 1 ne sera pas facile à obtenir au début

Rien, une entreprise fabriquant des écouteurs transparents qui coûteront 99 $, a une idée unique pour lancer son premier produit. Au lieu d’ouvrir les ventes et de laisser le monde en avoir autant qu’ils en ont fabriqué, ils vont plutôt essayer un modèle de battage publicitaire en mettant aux enchères seulement 100 paires.

Grâce au marché hypebeast StockX, Nothing aidera le site de revendeur à lancer une nouvelle expérience appelée DropX. DropX sera une place de marché de type vente aux enchères permettant aux entreprises de lancer de nouveaux produits sous une forme limitée à un public mondial et de faire gonfler les valeurs tout en créant l’idée la plus stupide d’exclusivité.

Du 19 au 21 juillet, vous pourrez enchérir sur les 100 premières paires de Nothing’s Ear 1. Chacune de ces 100 premières paires sera gravée d’un numéro 1-100 selon la façon dont leur prix de vente final se termine.

Dans l’annonce d’aujourd’hui concernant ce partenariat de lancement, Nothing a envoyé l’image ci-dessous qui semble montrer l’étui Ear 1 et une touche de l’écouteur lui-même. Je vois du plastique transparent et un conducteur d’oreille interne rouge ou quelque chose comme ça.

Ugh, relâchez-les déjà.