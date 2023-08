Nothing présente CMF by Nothing, une sous-marque abordable

Niché plutôt bien dans une vidéo « Community Update », le PDG de Nothing, Carl Pei, a une annonce assez importante pour nous aujourd’hui (allez à 8h45 dans la vidéo intégrée ci-dessous pour y accéder directement). A savoir que la société introduit une nouvelle sous-marque : CMF by Nothing.

Selon Pei, ce sera une marque plus abordable que Nothing elle-même, axée sur la fourniture de « designs intemporels » à des prix avantageux, ainsi que d’une « qualité très difficile à trouver » dans son segment de prix.

Ses deux premiers produits, lancés plus tard cette année, seront une smartwatch et une paire d’écouteurs. Ces deux éléments seront imprégnés du mantra axé sur le design partagé par Nothing et CMF by Nothing. Les produits CMF « fonctionneront très bien » grâce à « la même attention portée à l’expérience utilisateur » que Nothing.

Pendant ce temps, Nothing lui-même restera attaché à « l’innovation en matière de conception » et à repousser les limites, a déclaré Pei. Aucun produit ne restera premium, offrant les meilleures performances et la « dernière technologie » (insérez une blague sur le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 littéralement ne pas être ça lorsque le Nothing Phone (2) a été lancé).

CMF by Nothing sera géré par une équipe distincte au sein de l’entreprise pour éviter toute distraction de ses principaux produits. Plus de détails sur la smartwatch et les écouteurs devraient arriver « dans les mois à venir », et nous devrions sans aucun doute voir des tonnes de teasers aussi, alors restez à l’écoute pour cela.