Nothing Phone 2a vise à secouer le marché des smartphones économiques le 5 mars

Nothing Phone 2a obtient enfin une date de lancement.

On dit qu’il a une interface en glyphes et un design translucide comme les précédents téléphones Nothing.

Carl Pei note que les téléphones actuels du segment sont délibérément conçus pour être plus beaux sur le papier qu’ils ne le sont en réalité ; Le téléphone 2a vise à changer cela.

Rien n’a finalement mis fin aux spéculations concernant le prochain lancement de produit, le Phone 2a, l’entrée de l’entreprise sur le marché des smartphones économiques. L’appareil devrait être lancé le 5 mars.

Rien n’a d’abord révélé qu’il sortait un nouveau téléphone avec une vidéo de mise à jour communautaire au début du mois. Cependant, la société a laissé entendre mardi 13 février que le Phone 2a arriverait bientôt sur le marché.

Selon Carl Pei, le segment budgétaire visé par l’entreprise, le Phone 2a, est actuellement rempli de téléphones délibérément conçus pour paraître beaux sur le papier, et la plupart d’entre eux sont sous-traités par les géants de la technologie, car leur objectif principal est le modèles haut de gamme.

La vidéo cite des exemples de téléphones de marques rivales de Nothing comme Vivo, Realme et Samsung dans le segment rentable. Pei mentionne en outre le bloatware ainsi que la publicité inutile que l’on trouve généralement dans les téléphones Android moins chers. Pei cite également des exemples de téléphones utilisant du polycarbonate et les transformant en métal au dos.

Pei a déclaré qu’avec de tels téléphones dans le segment, il semble confiant que la société « secouera le marché » avec le prochain Phone 2a. On dit que le téléphone s’adresse aux jeunes penseurs créatifs, car il a été conçu avec soin et attention aux détails, comme le Phone (1) et le Phone (2).

Chris Weightman, le designer industriel chez Nothing, s’est exprimé davantage sur le Phone 2a dans la dernière vidéo. Il a révélé que le Phone 2a a été conçu à partir de zéro pour apporter quelque chose de « nouveau et frais sur le marché ».

Weightman a en outre partagé quelques croquis du Phone 2a, ce qui indique que l’appareil opte effectivement pour une visière de caméra circulaire, contrairement aux téléphones Nothing précédents qui disposent d’une configuration de caméra à double matrice, correspondant au rendus initiaux et images pratiques. Cependant, il ne ressemble pas au rendu publié ultérieurement qui s’est avéré être un faux.

Il a également expliqué que le design graphique que nous verrions sur le Phone 2a était inspiré du plan du métro de New York réalisé par Massimo Vignelli. De plus, la conception transparente est là pour rester avec le Phone 2a, ce qui est intéressant bien qu’il s’agisse d’un téléphone économique.

Weightman note que l’interface Glyph est un élément crucial des téléphones Nothing et sera également visible sur le téléphone 2a. Cependant, nous nous attendons à ce que cela diffère de ce que nous avons vu sur Phone (2).

Enfin, Carl Pei peut être entendu dire que le lancement du Phone 2a est prévu pour le 5 mars, et la société a également a commencé à taquiner la même chose sur ses poignées sociales.