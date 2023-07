Nothing Phone (2) se lance et vous pourriez simplement l’acheter

Ils ont peut-être lancé plusieurs paires d’écouteurs et un téléphone qui sorte de a fait son chemin aux États-Unis de manière très tardive et semi-officielle, mais la première année ou deux des sorties de produits de Nothing nous a toujours semblé un peu hors de portée. Le public américain, clairement, n’était pas la cible dès le départ.

Pour 2023, tout change et la société dirigée par Carl Pei prévoit de faire un grand pas en avant ici avec le lancement du Nothing Phone (2), un véritable téléphone phare avec quelques astuces familières, un logiciel perfectionné et un prix qui pourriez-vous réfléchir à deux fois avant d’utiliser Pixel.

Le Nothing Phone (2) est très officiel à partir du moment où vous avez commencé à lire cet article. Rien n’a poussé une vidéo de dévoilement préenregistrée pour faire la promotion de l’appareil et il est maintenant en pré-commande si vous vraiment aimé ce que vous avez vu. Si vous avez manqué cela, eh bien, parlons du nouveau téléphone de Nothing.

Avec le lancement du Nothing Phone (2), nous obtenons un téléphone conçu pour rivaliser avec les téléphones haut de gamme de Google, Samsung et OnePlus. Il a des spécifications qui s’alignent bien avec bon nombre de leurs téléphones, mais rien ne fixe également le prix de ce téléphone, avec un prix de départ de 599 $. Cela le place quelque part au-dessus du milieu de gamme typique et juste en dessous du Galaxy S23 le moins cher. En d’autres termes, il s’agit à la fois d’un téléphone haut de gamme et d’un achat de valeur.

Rien n’est jeté dans un grand écran OLED de 6,7 pouces à 1080p et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui a un an à ce stade, mais qui reste une puce haut de gamme aussi économe en énergie que possible. Vous avez deux caméras 50MP à l’arrière, une batterie 4700mAh à l’intérieur avec une charge rapide filaire 45W et sans fil 15W, 8 Go ou 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Rien n’enfermait le téléphone (2) dans de l’aluminium et du verre tout en gardant l’arrière transparent pour mettre en valeur leur jeu de lumières d’interface Glyph mis à jour. Pour ce téléphone, ils ont ajouté plus de segments LED et découvrent comment travailler avec des applications tierces pour utiliser les lumières, à commencer par Uber. Ils ont même ajouté un nouveau compositeur qui vous permet de créer vos propres sonneries lumineuses Glyph.

Sur le plan logiciel, Nothing Phone (2) exécute Android 13 prêt à l’emploi. Il exécute également Nothing OS 2.0, et il se passe pas mal de choses. Bien qu’Android soit toujours propre, Nothing OS apporte un tas de widgets personnalisés (y compris des widgets d’écran de verrouillage), des options pour agrandir les icônes ou pour ajouter des photos de couverture aux dossiers, et ils ont réussi à créer un thème monochrome qui thématise complètement toutes vos icônes dans un aspect noir/blanc. Ils prévoient d’offrir 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité tous les 2 mois.

En tant que propriétaire du Nothing Phone original (1), je peux vous dire que les améliorations que je viens de parcourir sont assez importantes et j’ai hâte de vous en dire plus bientôt.

Rien Téléphone (2)

Afficher : 6.7″ OLED avec LTPO (2412×1080, 120Hz)

: 6.7″ OLED avec LTPO (2412×1080, 120Hz) Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Caméra (principale) : 50MP Sony IMX890 (f/1.88, OIS, EIS, 24mm)

: 50MP Sony IMX890 (f/1.88, OIS, EIS, 24mm) Caméra (ultra large) : 50MP Samsung JN1 (f/2.2, EIS, 114° FOV, macro 4cm)

: 50MP Samsung JN1 (f/2.2, EIS, 114° FOV, macro 4cm) Caméra (avant) : 32MPSony IMX615(f/2.45)

: 32MPSony IMX615(f/2.45) Batterie : 4700mAh

: 4700mAh Mise en charge : 45W filaire, 15W Qi sans fil, 5W inversé

: 45W filaire, 15W Qi sans fil, 5W inversé RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Sécurité : Empreinte digitale à l’écran, déverrouillage du visage

: Empreinte digitale à l’écran, déverrouillage du visage Durabilité : IP54

: IP54 Autre : Haut-parleurs stéréo, USB-C

: Haut-parleurs stéréo, USB-C Taille : 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201,2 g

: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201,2 g Couleurs: Blanc, Gris Foncé

Nothing Phone (2) sera livré en blanc ou gris foncé et sera disponible en 3 configurations de RAM/stockage. Ce sont 8 Go/128 Go, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go et ils sont au prix de 599 $, 699 $ et 799 $.

Les précommandes ouvrent aujourd’hui (en ce moment), le 11 juillet sur le site Web de Nothing, avec une disponibilité publique le 17 juillet à 4 h 00, heure de l’Est. Il semble que les précommandes baissent de 50 $ sur le prix des modèles 256 Go et 512 Go.

Curieux de savoir ce que nous avons à dire à ce sujet ? Restez à l’écoute – notre examen sera bientôt disponible.

Précommander Nothing Phone (2)