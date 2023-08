Nothing Phone (2) reçoit une nouvelle mise à jour axée sur l’appareil photo

Le Nothing Phone (2) a reçu sa première mise à jour, qui a apporté de nombreuses améliorations liées à la caméra, à la mi-juillet, avant même que la plupart des gens en aient une. Maintenant, nous ne sommes que quelques semaines plus tard, et la société déploie déjà une mise à jour supplémentaire pour son dernier appareil.

Celui-ci est également livré avec de nombreuses améliorations axées sur la caméra, et il est étiqueté Nothing OS 2.0.2. Voyons ce qu’il y a à l’intérieur.

Vous obtenez une meilleure clarté photo en mode 50 MP, une meilleure stabilité et un meilleur contraste lors de l’enregistrement de vidéos, une qualité photo améliorée en basse lumière, un meilleur contraste, un bokeh amélioré et une clarté optimisée des visages en mode Portrait, et une vitesse de traitement HDR plus rapide. La caméra selfie bénéficie également d’une clarté photo améliorée, d’une qualité améliorée en basse lumière et d’un traitement HDR plus rapide.

Les nouvelles fonctionnalités incluent la fermeture des applications du téléphone lorsqu’il atteint sa limite de température, un visuel raffiné de la batterie épuisée lorsque le téléphone est éteint et de nouvelles icônes différentes ajoutées pour chacun des produits audio Nothing dans le contrôle du volume.

La mise à jour comprend les correctifs de sécurité de juillet 2023, une nouvelle force de retour haptique lors de la frappe, une réactivité améliorée de l’écran tactile et de la fiabilité du réseau pour « plusieurs opérateurs mondiaux », des performances améliorées de certains jeux lorsqu’ils sont joués en HDR et une amélioration globale de la stabilité du système.

Les problèmes avec Dirac Audio, Google Wallet et les paramètres rapides Bluetooth ont été corrigés, tout comme celui qui empêchait le « double tap to wake » de répondre. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que « d’autres corrections de bogues générales » ont également été appliquées.

Pour obtenir la mise à jour, rendez-vous sur Paramètres> Système> Mise à jour du système sur votre téléphone Nothing (2).

