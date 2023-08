Nothing Phone 2 obtient une autre mise à jour massive de l’appareil photo

Rien n’est expédié Rien OS 2.0.2 mise à jour aux propriétaires du Rien Téléphone 2. À l’intérieur, les utilisateurs trouveront de nombreuses améliorations de la caméra, ce qui devrait aider à améliorer les performances à tous les niveaux pour les deux tireurs arrière. La première mise à jour du téléphone en juillet comprenait également de nombreuses améliorations de l’appareil photo.

Plus précisément, Nothing répertorie les performances améliorées en basse lumière, un effet bokeh amélioré en mode Portrait, des améliorations globales de la clarté lors de la prise de vue à 50MP, une clarté améliorée pour la caméra selfie, ainsi que des vitesses de traitement HDR plus rapides. Ce sont toutes de bonnes choses.

En plus de la mise à niveau de la caméra, la mise à jour inclut également le dernier correctif de sécurité Android de juillet.

Rien ne mentionne que pour l’instant, cette mise à jour concerne uniquement le Phone 2. Les possesseurs d’OG Nothing Phone devraient la recevoir d’ici la fin du mois d’août.

// @rien