Nothing Phone 2 obtient l’évolution des LED dans la vidéo de refonte

Nous sommes à quelques semaines de la sortie du Nothing Phone 2, et sa conception a enfin révélé – pour afficher un téléphone très similaire avec quelques modifications distinctes.

YouTuber Marques Brownlee exclusivement a dévoilé le design dans une vidéo plus tôt dans la journée avec une comparaison côte à côte utile avec le Nothing Phone 1 original sorti en juin 2022. L’aperçu n’a révélé aucun changement dans le logiciel et concernait l’apparence du prochain téléphone – qui a hérité du flat- aspect iPhone-esque du Nothing Phone 1 original – et une mise à jour sur la conception de glyphes lumineux à l’arrière.

En plus de remplacer la coque arrière noire de l’ancien téléphone par une coque grise, le plus grand changement apporté à la conception du Nothing Phone 2 concerne les LED, qui ont toujours la même forme générale de glyphe que l’original, mais se séparent en plusieurs plus petites. À savoir, le Nothing Phone 1 avait 12 LED à l’arrière, tandis que le nouveau en a 33, qui peuvent toujours être programmés à l’aide du logiciel du téléphone, a déclaré Brownlee.

Rien ne semble s’être concentré sur ces LED, car 16 des 33 sont situées dans un long arc près du haut du capot arrière, qui peut être programmé comme une barre de progression – par exemple, si vous augmentez et diminuez le volume à l’aide les boutons sur le côté du téléphone, la barre se remplit et s’épuise, respectivement. Vous pouvez également régler une minuterie et regarder l’arc s’assombrir petit à petit. Rien ne prévoit d’ouvrir cette fonctionnalité aux notifications par des tiers, a déclaré Brownlee, avec des inscriptions de l’application de covoiturage Uber et de l’application de restaurant basée en Inde Zomato jusqu’à présent.

Vous pouvez faire plus avec d’autres parties du glyphe, comme garder une bande allumée jusqu’à ce que vous adressiez des notifications ou programmer un motif d’éclairage séquentiel comme votre propre sonnerie personnalisée.

Et c’est tout pour les révélations sur le Nothing Phone 2, mais les fans n’auront pas longtemps à attendre pour découvrir le reste, car Nothing a fixé une date de lancement le 11 juillet pour son prochain grand smartphone – dont il a déjà été confirmé qu’il obtiendrait un US libérer.

Si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone, voici les conseils de Crumpe sur les meilleurs téléphones de cette année et les meilleurs forfaits des opérateurs de téléphonie mobile (bien que vous souhaitiez peut-être envisager d’attendre Amazon Prime Day avant d’obtenir ce nouveau téléphone).