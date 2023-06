Nothing Phone (2) et Phone (1) reçoivent le compositeur Glyph, un pack de sons créé par la Swedish House Mafia

Le Nothing Phone (2) devient pleinement officiel le 11 juillet, et à mesure que nous nous rapprochons de cette date, Nothing fait tout ce qu’il peut pour rester dans le cycle de l’actualité presque tous les jours. Par exemple, il est maintenant annoncé que le groupe de musique house Swedish House Mafia a composé un pack exclusif Glyph Sound pour le prochain appareil.

Vous pouvez en avoir un avant-goût en lisant la vidéo dans le tweet intégré ci-dessous. Le téléphone (2) sera également lancé avec le nouveau Glyph Composer à bord, qui vous permet de personnaliser et de remixer les sons personnalisés de la Swedish House Mafia. Il vous suffit d’appuyer sur les pads pour déclencher différentes combinaisons de lumière et de son afin de créer votre propre sonnerie Glyph.

Rien x Swedish House Mafia@swedishhousemfia ont composé un pack exclusif Glyph Sound pour téléphone (2), vous donnant un avant-goût de ce qui s’en vient. Avec le nouveau Glyph Composer, vous pouvez personnaliser et remixer les sons personnalisés de la Swedish House Mafia. Appuyez sur les pads pour déclencher différents… pic.twitter.com/ODbtj04AAm – Rien rien) 26 juin 2023

Si vous avez un Nothing Phone (1), ne vous inquiétez pas, car le Glyph Composer se dirige également vers cet appareil. Un calendrier de sortie n’est pas clair pour le moment, mais rien n’a dit dans le passé que Nothing OS 2.0, le logiciel que le téléphone (2) lancera en cours d’exécution, arriverait sur le téléphone (1) d’ici la fin août. Si nous devions spéculer, nous supposerions que cette fonctionnalité Glyph Composer fera partie de cette mise à jour.

D’après la vidéo, nous pouvons voir que le Nothing Phone (2) a un écran non incurvé, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisqu’il est censé rester aussi inspiré de l’iPhone que son prédécesseur, et les iPhones n’ont pas non plus d’écran incurvé. Les côtés sont également, sans surprise, plats, et il ne semble y avoir à nouveau que deux caméras à l’arrière. La caméra selfie semble également être montée au centre et non alignée à gauche.