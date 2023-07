Nothing Phone (2) et black Ear (2) sont maintenant disponibles

Le Nothing Phone (2) est désormais disponible en Europe, en Amérique du Nord et centrale, ainsi que dans certaines autres régions. Les écouteurs Nothing Ear (2) rejoignent le nouveau téléphone dans la nouvelle couleur noire.

Vous pouvez trouver le téléphone (2) dans les Etats Unis (à partir de 600 $), Canada (930 $ CAN), Mexique (15 000 M$), Australie (1 050 AUD), la Grande-Bretagne (£580), Allemagne (650€), France (670€), Pologne (PLN 2 990) et d’autres parties de l’Europe.









Rien Téléphone (2)

Il est toujours en pré-commande dans certaines parties de l’Amérique du Sud et dans la majeure partie de la région Asie-Pacifique. En Inde, par exemple, les ventes ouvertes ont encore une semaine – Flipkart accepte les précommandes sur 45 000 ₹ pour le modèle de base 8/128 Go, les premières livraisons sont prévues pour le 23 juillet.









Rien Téléphone (1) à gauche et Téléphone (2) à droite

Pour plus de détails sur le Nothing Phone (1) et ce qui le distingue du Phone original (1), consultez notre revue détaillée.

