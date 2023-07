Nothing Phone (2) est mis en vente en Inde aujourd’hui

Le Nothing Phone (2) dévoilé la semaine dernière a été mis en vente aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans certaines parties de l’Europe il y a quelques jours. Et à partir de midi IST aujourd’hui, il sera également disponible à l’achat en Inde via Flipkart et certains points de vente.

Le Nothing Phone (2) est disponible en blanc et gris foncé en Inde avec trois options de mémoire – 8 Go/128 Go, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, au prix de 44 999 INR (550 $/490 €), 49 999 INR (610 $/550 €) et 54 999 INR (670 $/600 €), respectivement.









Rien Téléphone (2)

Le Nothing Phone (2) est construit autour d’un écran OLED FullHD + LTPO de 6,7 pouces à 120 Hz et est équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre. Il exécute Nothing OS 2 basé sur Android 13 prêt à l’emploi et contient une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge de la charge sans fil inversée 45 W filaire, 15 W sans fil et 5 W.

Le téléphone (2) a un verre transparent à l’arrière avec des lumières LED et deux caméras – 50MP primaire (avec OIS) et 50MP ultra large. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’un appareil photo 32MP à l’avant.

Le reste des points forts du Nothing Phone (2) comprend une cote IP54, un scanner d’empreintes digitales à l’écran, des haut-parleurs stéréo et NFC.

Vous pouvez lire notre revue approfondie de Nothing Phone (2) pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo ci-jointe.

