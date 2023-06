Nothing Phone (2) : ce que l’on sait pour l’instant

Rien, la société, lancée fin janvier 2021 et depuis lors, elle a sorti un téléphone et quelques têtes TWS, mais il est maintenant temps pour son deuxième téléphone. La société est délibérée avec ses lancements, travaillant à la construction d’une réputation de produits branchés et qui se démarquent, car elle essaie d’entrer sur le marché très encombré et très concurrentiel des smartphones, un marché avec beaucoup de bureaucratie.

Le Nothing Phone (2) sera officiellement dévoilé le 11 juillet, mais le Carl Pei & co. ont déjà confirmé un certain nombre d’aspects clés de l’appareil. Les fuites non officielles ne manquent pas non plus, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Le téléphone (1) était alimenté par une version légèrement personnalisée du Snapdragon 778G, le téléphone (2) obtient le haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1. Bien que légèrement plus ancien, Nothing n’a probablement pas la force de sécuriser les puces Gen 2 , pas encore. Pei avait ce à dire sur le 8+ Gen 1 :

Testé à la perfection : Le Snapdragon 8+ Gen 1 a été minutieusement testé et optimisé en permanence grâce à de nombreuses mises à jour depuis son introduction il y a un an. Nous accordons la priorité à l’expérience utilisateur plutôt qu’à la première place dans la course aux spécifications.

De plus, le fondateur a fait allusion au fait que la puce offrait le meilleur rapport qualité-prix, c’est-à-dire que la prime de prix est proportionnellement plus importante que la hausse des performances (faisant vraisemblablement référence à la 8 Gen 2).

Il est important de noter que la société a mis en place sa division logicielle et développe désormais Nothing OS en interne. La version 2 de l’interface utilisateur personnalisée est en préparation et Pei connaît parfaitement les avantages d’une prise en charge logicielle étendue, ce qui a donné un avantage à un OnePlus naissant. À cette fin, le téléphone (2) recevra 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité. C’est proche de l’engagement 3/5 de Google, mais en deçà des 4/5 ans qu’offrent Samsung et OnePlus.

Comme les premières années de OnePlus, la stratégie de Nothing est de sortir un téléphone par an. Et cette année, le téléphone sera plus grand – il aura un écran de 6,7 pouces (contre 6,55 pouces de l’original). Pour prendre en charge l’écran plus grand et le chipset plus costaud, Nothing a également augmenté la capacité de la batterie à 4 700 mAh (au lieu de 4 500 mAh). Le premier modèle a atteint une autonomie impressionnante de 108h, un exploit qui est autant dû à la capacité de la batterie et au chipset efficace qu’au logiciel bien optimisé.

Pour ceux qui souhaitent que la société publie quelque chose de plus petit, Pei dit qu’un développement d’une petite version coûte autant qu’un tout nouveau produit et selon le fondateur « très peu de gens achètent de petits téléphones ».

La révélation la plus récente est la conception du nouveau câble de charge qui sera inclus avec le téléphone (2), un câble qui a maintenant la même esthétique transparente sur blanc qui devient la carte de visite de Nothing. Le marketing est une dépense énorme mais très vitale pour une marque relativement inconnue et heureusement pour Nothing Carl Pei en est le maître. Vous penseriez « c’est un câble, qui s’en soucie? », Mais si vous vérifiez le message, vous verrez qu’il contient plus de 100 commentaires. Cela fait beaucoup de globes oculaires sur le Nothing Phone en plein essor.

La société a travaillé pour rendre la conception du téléphone (2) plus écologique que son prédécesseur, réduisant son empreinte carbone à 53,45 kg, soit 5 kg de moins que le téléphone (1). Le nouveau design utilise également davantage de matériaux recyclés (le cadre central est entièrement en aluminium recyclé).

Nous avons mentionné la paperasserie au début et nous entendions par là toutes les règles, réglementations et contrats qui doivent être négociés pour lancer un téléphone sur un nouveau marché. Le téléphone (1) n’était disponible aux États-Unis que via un programme bêta non pris en charge, pas vraiment adapté à un conducteur quotidien. Les transporteurs sont les gardiens des marchés américains et il n’y a pas de véritable lancement sans leur approbation, la jeune entreprise n’avait pas les ressources pour le faire l’année dernière.

Mais maintenant qu’il est déjà opérationnel, Nothing tentera d’entrer sur le marché américain avec le Phone (2). Peut-être pas au lancement, mais c’est une grande priorité. Le téléphone devrait arriver aux États-Unis plus tard cette année.

Ce sont toutes les informations dont nous disposons jusqu’à présent, même si nous sommes sûrs que les deux prochaines semaines apporteront une autre bande-annonce ou deux pour maintenir l’inertie du train hype alors qu’il roule vers le jour du lancement. Passons maintenant aux informations moins qu’officielles.

@OnLeaks a partagé des rendus 3D du Nothing Phone (2) qui présentait un design plus arrondi – bords arrondis sur le côté, verre biseauté à l'avant et à l'arrière – mais sinon, peu de choses ont changé. Notez que Pei a déjà appelé cette conception comme faux, mais cela pourrait simplement être une mauvaise direction. Nous ne connaîtrons pas la vérité avant le 11 juillet, donc pour l'instant nous n'avons que des rumeurs pour combler les lacunes de la fiche technique.











Nothing Phone (2), rendus spéculatifs

Le Nothing Phone (2) couplerait son Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8/12 Go de RAM LPDDR5 et 128/256 Go de stockage UFS 3.1. L’écran de 6,7 pouces sera un panneau FHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Rien d’inattendu jusqu’à présent.

L’appareil photo principal aura les mêmes spécifications clés – capteur 50MP, OIS – que sur l’original. Il n’y a pas grand-chose sur les autres caméras, mais si les rendus sont précis, il n’y aura pas de troisième module de caméra.

Les changements les plus importants sur le Nothing Phone (2) par rapport au Phone (1) s’annoncent comme la nouvelle classe de chipset, des logiciels plus raffinés et l’atteinte de nouveaux marchés. Nous garderons nos oreilles sur le terrain et rendrons compte de tout nouveau développement et vous pouvez vous attendre à une couverture détaillée du téléphone (2) une fois qu’il sera lancé.