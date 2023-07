Nothing Phone (2) apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 8+ Gen 1 SoC et 12 Go de RAM

Le Nothing Phone (2), lancé le 11 juillet, est apparu sur Geekbench avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui n’est guère une surprise puisque le processeur a été officiellement confirmé pour alimenter le Phone (2) par Carl Pei en mai. Pei a également révélé la raison d’être d’opter pour cette puce, que vous pouvez lire ici.

L’unité Nothing Phone (2) qui a traversé la base de données de référence exécute Android 13 et dispose de 12 Go de RAM à bord. Lors de la première manche, il a marqué respectivement 1 733 et 4 207 points dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench. Et dans un autre, il a marqué 1 739 points dans les tests monocœur et 3 983 points dans les tests multicœurs.









Rien Téléphone (2) sur Geekbench

Rien n’a encore détaillé la fiche technique du Phone (2), mais la marque a confirmé que le smartphone embarquerait un écran de 6,7 pouces et une batterie de 4 700 mAh. Rien ne promettait également de fournir trois ans d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. au téléphone (2) pour le rendre plus durable.

Dans une vidéo récente, YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a révélé le design du Phone (2) et l’interface Glyph mise à jour. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

