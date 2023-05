Nothing Phone (2) a une puce Snapdragon 8+ Gen 1

Le nouveau Nothing Phone (2) arrivera cet été et il sera alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Le fondateur de Nothing, Carl Pei, a confirmé la nouvelle dans une série de Tweets, notant que cela signifie une mise à niveau « claire » de Phone (1).

Nous avons appris pour la première fois que Nothing utiliserait une puce de la série Snapdragon 8 en février. À l’époque, les partenaires de Pei et Nothing n’étaient pas spécifiques sur la puce, nous avons donc en quelque sorte supposé que ce serait le Snapdragon 8+ Gen 1. S’il devait s’agir du Snapdragon 8 Gen 2 nouvellement sorti que Samsung était sur le point de déployer pour sa série Galaxy S23, ils l’auraient dit.

La bonne nouvelle est que le Snapdragon 8+ Gen 1 est une excellente puce qui a montré des améliorations majeures en termes d’efficacité et de gestion de la chaleur par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 d’origine. Sérieusement, si vous possédiez les premiers téléphones Snapdragon 8 Gen 1 l’année dernière, comme le Galaxy Série S22, vous avez peut-être été déçu de la façon dont ils se sont comportés dans des conditions stressantes et de la faible autonomie de la batterie. Le passage à un appareil sur le 8+ Gen 1 a été majeur d’une manière que nous ne voyons généralement pas en une seule année.

Pour Nothing to go this route, nous n’avons aucune plainte à formuler. Bien sûr, le 8+ Gen 1 aura un an au moment de son lancement dans un téléphone, mais nous pouvons espérer alors que vous obtiendrez une remise sur le prix global du téléphone. J’imagine qu’une partie de la raison du choix d’une puce légèrement plus ancienne est de maintenir le prix du téléphone (2) plus bas. La puce continuera également à bien fonctionner pendant des années.

Bien sûr, le 8+ Gen 1 offrira une amélioration massive des performances par rapport au téléphone (1), comme le note Pei dans sa série de Tweets. Mais il fallait s’y attendre si l’on considère que le téléphone (1) utilisait une puce de milieu de gamme initialement sortie en 2021.

Vous avez l’œil sur le téléphone (2) ?